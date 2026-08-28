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Check Point Software最新統計 駭客7月攻擊台灣4,306次居亞太首位

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
駭客示意圖。圖／AI生成
駭客示意圖。圖／AI生成

網路安全解決方案廠商Check Point Software Technologies Ltd.的威脅情報部門Check Point Research數據顯示，2026年7月，全球組織每周平均遭受2,336次網路攻擊，較去年同期增長16%。從各地區每周平均攻擊次數來看，拉丁美洲（3,561次）居全球之首，亞太位居第二（3,316次）；其中，台灣再度以高達4,306次位居亞太地區首位。

根據統計，台灣遭受攻擊次數最多的前五大產業依序為硬體與半導體、製造業、金融業、政府機構以及消費品與服務業；前四大產業每周平均遭受的攻擊次數均高於全球平均。

以全球來看，教育產業仍為網路攻擊的首要目標，各組織每周平均遭受4,848次攻擊，較去年同期增長 14%；政府機構以每周平均 3,044 次攻擊位居第二。增幅較大的是能源與公用事業的攻擊次數較去年同期增長20%至2,759次，旅遊與休閒產業以2,614次進入前五名，年增幅28%。

Check Point Research調查指出，勒索軟體活動明顯打破2026年上半年的趨勢，共有 964 起攻擊事件通報，較2025年同期大幅增加 87%，以商業服務類為受影響程度最高的產業。從地區來看，北美洲仍是通報事件最集中的地區（45%）；歐洲以28% 居次，亞太地區則占17%，全球勒索軟體威脅正顯著升溫。

受勒索軟體影響組織數量維持歷史高檔，資料外洩網站共記錄2,139個組織，較去年同期增加33%。值得注意的是，活躍勒索軟體組織由第1季的71個增加至93個，創下歷史新高。此外，AI被使用於加速勒索軟體工具的開發流程，透過The Gentlemen勒索軟體組織的外洩聊天紀錄顯示，約九人的核心團隊利用AI程式設計工具，三天內建立勒索軟體管理介面，數月內成為全球前三大勒索軟體組織。另外，攻擊者正轉向「資料外洩優先」的勒索模式，先竊取敏感資料，再以公開資料作為威脅。

亞太 駭客 網路

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