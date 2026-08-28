鴻海和發新能源專案獲LEED黃金級認證

全球最大的電子製造與服務商鴻海（2317）28日宣布，位於高雄市鴻海電芯研發暨試量產中心內的「和發新能源專案」正式取得LEED BD+C v4黃金級認證。建築整體能源成本相較ASHRAE 90.1基準節省達50%以上，室內用水亦較LEED基準節省40%以上，展現鴻海將永續理念落實於建築設計與營運的具體成果。

位於和發產業園區的鴻海電芯研發暨試量產中心，主要業務為提供電動巴士、乘用車及儲能電芯等應用所需，產能可以達到1GWh。「和發新能源專案」為中心內，四層辦公建築，總樓地板面積約8,000平方公尺。不同於單純透過個別設備改善建築效能，從規劃初期即將能源、水資源、基地生態、交通及使用者健康納入整體設計考量，在提升建築環境績效的同時，也兼顧工作環境的健康、舒適與長期營運效率。

在能源使用方面，透過建築與機電系統設計，並充分利用和發園區空間，於廠房屋頂及地面停車棚大面積建置太陽光電系統，整合建築節能與再生能源策略。經能源模擬評估，整體能源成本相較ASHRAE 90.1建築耗能基準節省超過50%，有效降低建築營運階段的能源需求及環境衝擊。停車空間的太陽光電棚架在提供遮蔭的同時，也讓原有空間進一步具備再生能源生產功能。

在水資源管理方面，室內採用定流量節流器及經濟部金級省水標章用水器具，相較LEED基準室內用水量節省超過40%；設置雨水回收系統，將回收雨水供應景觀澆灌使用，相較LEED基準達成100%景觀澆灌用水節省，降低建築對自來水資源的依賴。

除了節水，專案亦將極端降雨所帶來的都市水環境挑戰納入基地設計，建置大規模雨水貯留設施，可因應90百分位等級暴雨所產生的逕流量，降低強降雨期間基地排水對周邊環境造成的負荷，除貯留雨水再利用之外，也進一步提升面對極端氣候的韌性。

不同於一般傳統廠房，導入大面積、多樣化的生態綠化設計，整體綠化率達30%。藉由增加植栽及生態棲地空間，不僅有助於促進生物多樣性，也可降低硬鋪面及建築表面蓄熱所形成的都市熱島效應，使綠化從景觀配置進一步成為建築環境策略的一環。

在使用者最直接感受到的室內環境方面，和發新能源專案依循ASHRAE 62.1通風標準設計全室足量新風系統，並採用MERV 13等級高效率空氣濾網，提升室外懸浮微粒及污染物的過濾能力。室內同時設置二氧化碳（CO₂）感測器及綜合室內空氣品質（IAQ）感測器，持續監測室內空氣品質及通風狀況，在追求能源效率的同時，也兼顧使用者健康與舒適。

室內空間亦透過二線式照明控制提升使用彈性，並全面採用不含汞的LED燈具，兼顧照明效率及材料環境影響。專案同時從施工廢棄物管理、材料採購到後續資源回收進行規劃，設置紙類、塑膠、金屬、玻璃，以及電池與電子廢棄物等分類回收空間，將資源循環理念延伸至建築的日常使用階段。

LEED（Leadership in Energy and Environmental Design）為國際間最廣泛採用的綠建築評估系統，從基地、交通、水資源、能源、材料、室內環境品質及創新等不同面向，系統性檢視建築的永續績效。此次和發新能源專案取得LEED BD+C v4黃金級認證，代表專案從建築規劃設計階段即將永續目標轉化為具體的設計與工程措施，並透過第三方認證檢視實際成果。

從既有建築持續提升能源與資源使用效率，到新建建築從設計源頭導入節能、再生能源、水資源、生態及健康環境策略，鴻海持續將永續理念落實於不同類型的建築與營運場域。和發新能源專案此次取得LEED黃金級認證，不僅是對專案團隊永續設計成果的肯定，也進一步累積集團推動綠色營運與低碳轉型的實務經驗。