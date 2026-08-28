台積電菜鳥員工爆料季獎金開獎有感增加 財報已顯示單季總額年增50.7%

台積電（2330）第2季員工分紅今日入帳，又有台積電員工再網路上爆料季獎金開獎有感增加，單季按照個人考績領取約4至6個月不等，由於台積電過往員工分紅最大包都是綁定隔年7月領取另一半，業界也都多關注「大包的」分紅，不會只看單季小包的，看單季多半為菜鳥，惟若後續每季考績不變推估全年度薪酬31職等起有機會300萬起跳，也引發炫富討論，另外台積電財報已顯示，台積電第2季員工酬勞（分紅）約新台幣360億元，較去年同期238.96億元，換算增加50.7%。相關數據已直接呼應台積董事長暨總裁魏哲家先前員工溝通會談分紅年成長的說法。

回顧過往，業界說，台積電員工分紅多半關注「大包的」7月發放部分，不會只看每季2月、5月、8月以及11月小包的，若單純看單季且爆料多半是菜鳥。

台積電「大包的」員工分紅半數都例行在7月發放，依據個別員工考績有落差。台積電2025年2月12日當時公布董事會七項決議，其中已核准2024年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，總額創新高，其中半數已發放，另外半數預計7月發放。當時以台積電去年底台灣員工人數約7萬人，換算平均每人年度分紅總額200.84萬元，年增51.32萬元，增幅約34.3%。

台積電永續報告也顯示，2025年的全球員工總數首突破9萬人規模創新高，年增約8.3%，去年員工總薪酬中位數295萬，同步飆新高，年增約二成。

此外先前5月市場近期傳出台積電砍員工分紅的傳聞，台積電當時發布兩點說明，但部分員工仍存有疑慮。台積董事長暨總裁魏哲家更在5月27日親上第一線對此議題召開員工溝通會。據了解，魏哲家當時在會議上說明，台積公司的盈餘分配聚焦三大方面：同仁、股東、社會。台積公司每年審視其盈餘分配，以兼顧三方需求，落實企業永續經營的方針。其中員工部分績效考核與去年一致，全年分紅將增加超過去年分紅增加幅度。此外，他也指出，對公司未來非常有信心，要員工記住他所說的，他鼓勵員工用分紅買台積股票，保證未來生活無虞。

魏哲家當時已在員工溝通大會上提到，「今年，我們清楚認知台積公司在台灣有著越來越重的企業社會責任，在盈餘分配上，我們會進一步加大對社會永續資源投入的比重回饋台灣。但我們對員工的照顧不會改變。近幾年公司營運擴大，獲利成長，台積公司感謝員工對於公司的貢獻，自2023年至今，台積公司員工分紅每年成長幅度皆不低於三成，甚至超過30%；今年，若同仁績效考核與去年一致，我們也有信心同仁的全年分紅仍有有相當強勁的成長，將增加超過去年分紅增加幅度（30%）。」