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大立光第五度出手買地 斥資6.5億元購進台中南屯區土地

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
大立光。聯合報系資料照
大立光。聯合報系資料照

大立光（3008）28日公告斥資6.51億元，取得台中南屯區土地，這是今年第五度買地，主要支應未來擴充產能需求。累計今年以來已投入約63億元獵地。

依據大立光公告資訊，此次購進土地位於台中市南屯區土地，土地面積：4,816.00平方公尺，折合約1,456.84坪。

建物面積：1,857.14平方公尺，折合約561.79坪。交易總金額6.51億元，交易對象為喜特麗國際股份有限公司。大立光28日股價收7,065元，上漲150元，再創新高價。

針對CPO業務進展，林恩平日前證實，已有一家光纖陣列（FA）量產訂單，已送樣給客戶，客戶以最快速度認證，大立光預期本季底完成自動化試產線架設，最快明年中量產貢獻營收。

大立光 台中 土地

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