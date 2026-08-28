大立光第五度出手買地 斥資6.5億元購進台中南屯區土地

台積電（2330）第2季員工分紅今日入帳，又有台積電員工再網路上爆料季獎金開獎有感增加，單季按照個人考績領取約4至6個月不等，由於台積電過往員工分紅最大包都是綁定隔年7月領取另一半，業界也都多關注「大包的」分紅，不會只看單季小包的，看單季多半為菜鳥，惟若後續每季考績不變推估全年度薪酬31職等起有機會300萬起跳，也引發炫富討論，另外台積電財報已顯示，台積電第2季員工酬勞（分紅）約新台幣360億元，較去年同期238.96億元，換算增加50.7%。相關數據已直接呼應台積董事長暨總裁魏哲家先前員工溝通會談分紅年成長的說法。

2026-08-28 15:36