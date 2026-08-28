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台積電第2季員工分紅發放360億元 年增逾5成

中央社／ 新竹28日電
台積電第2季員工分紅發放360億元。聯合報系資料照
台積電第2季員工分紅發放360億元。聯合報系資料照

台積電第2季員工分紅今天發放，據台積電財報指出，第2季員工分紅約新台幣360億元，較去年同期增加逾5成。

台積電第2季在高效能運算、物聯網、車用及消費電子平台業績成長推升下，季營收與獲利再創歷史新高。台積電第2季營收達402億美元，約新台幣1兆2703.8億元；歸屬母公司淨利7065.6億元，年增77.4%，每股純益27.25元。

據了解，台積電年度員工分紅中有一半是在每季季後發放，另一半是在隔年的股東會後發放；台積電今年第2季員工分紅於今天發放。

台積電財報指出，第2季員工分紅約360億元，較去年同期增加逾50%；上半年員工分紅總金額約703.47億元，較去年同期增加54.3%。

隨著盈餘分配加大對社會永續資源投入的比重，以回饋台灣，台積電員工分紅增幅低於獲利的增幅，不過仍高於2025年員工分紅增幅的30%。

台積電 員工分紅 財報

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