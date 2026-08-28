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台灣大「大哥付你分期」從跨平台再拓跨境 擴大支付服務版圖

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

先買後付（BNPL）從單一電商結帳服務進入跨境交易領域。台灣大哥大（3045）旗下「大哥付你分期」持續擴大平台合作，從 momo、91APP 等國內電商場景，進一步延伸至國際跨境集運與代購平台Buy&Ship。「大哥付你分期」同步推出新戶及 Buy&Ship 專屬優惠，合計最高現折800元；新戶於合作通路使用「大哥付你分期」消費，單筆最高現折700元；於 Buy&Ship 結帳輸入專屬優惠代碼再折100元。

Worldpay《Global Payments Report 2026》預估，全球 BNPL電商交易額至2030年將達5,000億美元。台灣大哥大電信金融副總經理吳建頤表示，BNPL 正從單一通路的結帳選項，轉向可跨平台使用的彈性支付工具。2025年「大哥付你分期」交易額年增64%、用戶數成長逾六成；此次接入 Buy&Ship，再將服務從momo、91APP等國內電商延伸至跨境購物。台灣大將持續擴大可使用場域，讓用戶在不同購物情境中，都能依自身預算彈性安排支出。

Buy&Ship統計，今年7月集換式卡牌相關訂單量較去年同期成長逾二倍，近90日運送回台的卡牌中，最高單張價值逾24萬元；除卡牌外，熱門品類亦涵蓋國際頂級品牌精品、3C電子產品、日系服飾彩妝及限量模型等，反映跨境購物已深入更多興趣與生活消費場景。

「大哥付你分期」導入 Buy&Ship，讓消費者在跨境集運與代購服務之外，增加分期付款選擇，可依自身財務狀況安排海外購物產生的集中支出。從大型綜合電商、品牌電商到跨境購物，台灣大持續將 BNPL 服務嵌入不同購物路徑，讓分期支付不受單一平台限制，擴大消費者可選擇的支付場景。

平台 台灣大 大支

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