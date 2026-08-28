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衛星、光纖雙引擎發動 萊德光電營運可望續創高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

英屬開曼群島商萊德光電-KY（7717），受惠衛星雷射及光纖雷射被動元件兩大引擎推升營運表現，上半年每股純益4.34元，優於去年同期3.13元，營收、獲利均創同期新高，法人表示，隨著低軌衛星擴大部署，可望持續推升萊德光電營運續創高。

萊德光電表示，今年以來營收成長主要來自低軌衛星相關布局的出貨動能持續放大。上半年衛星雷射通訊被動元件營收年增率為37%，光纖雷射被動元件營收年增78%，為成長幅度最大的產品線。兩大高階雷射產品線占上半年營收逾七成，帶動整體營收成長。

萊德光電上半年合併營收達5.9億元，較去年同期成長24%，毛利率維持61%，稅後純益1.07億元，年增56%，每股純益4.34元，較去年同期的3.13元提升，營收、獲利與每股盈餘三項指標同步創下歷年同期新高。

展望未來產業趨勢，萊德光電認為，隨著全球低軌衛星（LEO）星系持續擴大部署，為滿足6G網路地海天空全覆蓋對海量數據傳輸的需求。衛星間光通訊將持續推進「寛頻」技術的成長。

萊德光電表示，已深耕多年之光通訊元件的製造經驗，以及高功率雷射在封裝與散熱的技術累積，持續協助業界對衛星雷射通訊終端（LCT）內之光被動元件之迭代；涵蓋合束器、光纖隔離器等核心零組件。

此外，萊德光電表示，子公司Aleddra Inc.獨家研發之「健智倍」（BrainGardian™）健康智慧照明技術，榮獲第22屆國家新創獎「國際新創獎」肯定。該技術以神經科學為基礎，結合Gamma（伽瑪）光波刺激與創新健康照明裝置，以非藥物方式促進大腦Gamma腦波活動、提升認知功能，並透過獨家專利技術解決傳統40赫茲光刺激易造成之視覺不適問題，特別針對高齡族群之認知健康需求設計，目前已進行臨床驗證並獲得初步成效成果已經發布在2026年的「阿茲海默學會全球年會」。

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