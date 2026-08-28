微星 XpertStation WS300搭載輝達 DGX Station 架構正式出貨

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）28日宣布，搭載輝達（NVIDIA） DGX Station架構的XpertStation WS300正式出貨。這款桌邊型AI超級電腦採用NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，即日起可透過ASI、D&H及Newegg購買，讓企業能在桌邊部署資料中心等級AI運算能力，加速本地AI開發與部署。

「企業需要的不只是強大的AI運算系統，更需要能夠快速導入實際營運環境的部署方式。」MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示：「XpertStation WS300正是針對企業實際部署需求而設計，系統到位後即可支援高負載AI工作，無需耗費數月進行額外的系統整合，協助企業縮短AI從開發到正式部署的時程。」

「AI正從實驗階段邁向全天候運作的代理式AI應用，對高效能運算的需求也更加迫切，並需要讓運算資源更貼近開發者與企業資料所在位置。」NVIDIA企業產品總監Allen Bourgoyne表示：「MSI XpertStation WS300搭載NVIDIA DGX Station架構，將NVIDIA Grace Blackwell Ultra運算能力延伸至桌邊，提供企業所需的效能與擴充能力，讓開發者能在本地端開發、客製化並執行進階AI模型與AI代理程式。」

XpertStation WS300搭載NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，整合最高748GB一致性記憶體，並透過NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC提供雙400GbE高速網路，可串聯兩台XpertStation WS300，進一步擴充AI工作負載所需的運算能力。針對大規模AI開發、模型微調、多模態AI與高效能本地推論等應用，充足的一致性記憶體可容納更大型的基礎模型，減少CPU與GPU之間的資料搬移，進而提升推論效率。

隨著AI應用從聊天機器人逐步擴展至大型語言模型（LLM）與自主AI代理程式，企業面對的推論需求持續攀升，模型規模不斷擴大，同時也需要支援長時間持續運作的AI工作負載。這些需求正加速企業導入地端AI基礎架構，除了降低長期使用雲端推論服務所產生的成本，也能讓專有模型與企業資料維持在自有環境中，並依據實際業務需求持續微調與客製化AI模型。

除了AI模型開發，XpertStation WS300亦支援NVIDIA NemoClaw與NVIDIA OpenShell執行環境，透過策略控管機制，讓自主AI代理程式能在企業環境中安全且持續運作，為企業從AI輔助應用邁向代理式AI部署提供完整的本地運算基礎。