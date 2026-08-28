快訊

波士尼亞屠夫之死！為何至今還有人緬懷種族滅絕者？

空服員化身棒球國手！打世界盃先發無失分 星宇：感到驕傲、振奮

公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

聽新聞
0:00 / 0:00

微星 XpertStation WS300搭載輝達 DGX Station 架構正式出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
MSI微星 XpertStation WS300搭載NVIDIA DGX Station架構正式出貨。微星／提供
MSI微星 XpertStation WS300搭載NVIDIA DGX Station架構正式出貨。微星／提供

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）28日宣布，搭載輝達NVIDIA） DGX Station架構的XpertStation WS300正式出貨。這款桌邊型AI超級電腦採用NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，即日起可透過ASI、D&H及Newegg購買，讓企業能在桌邊部署資料中心等級AI運算能力，加速本地AI開發與部署。

「企業需要的不只是強大的AI運算系統，更需要能夠快速導入實際營運環境的部署方式。」MSI微星科技企業平台解決方案總經理許言聞表示：「XpertStation WS300正是針對企業實際部署需求而設計，系統到位後即可支援高負載AI工作，無需耗費數月進行額外的系統整合，協助企業縮短AI從開發到正式部署的時程。」

「AI正從實驗階段邁向全天候運作的代理式AI應用，對高效能運算的需求也更加迫切，並需要讓運算資源更貼近開發者與企業資料所在位置。」NVIDIA企業產品總監Allen Bourgoyne表示：「MSI XpertStation WS300搭載NVIDIA DGX Station架構，將NVIDIA Grace Blackwell Ultra運算能力延伸至桌邊，提供企業所需的效能與擴充能力，讓開發者能在本地端開發、客製化並執行進階AI模型與AI代理程式。」

XpertStation WS300搭載NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，整合最高748GB一致性記憶體，並透過NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC提供雙400GbE高速網路，可串聯兩台XpertStation WS300，進一步擴充AI工作負載所需的運算能力。針對大規模AI開發、模型微調、多模態AI與高效能本地推論等應用，充足的一致性記憶體可容納更大型的基礎模型，減少CPU與GPU之間的資料搬移，進而提升推論效率。

隨著AI應用從聊天機器人逐步擴展至大型語言模型（LLM）與自主AI代理程式，企業面對的推論需求持續攀升，模型規模不斷擴大，同時也需要支援長時間持續運作的AI工作負載。這些需求正加速企業導入地端AI基礎架構，除了降低長期使用雲端推論服務所產生的成本，也能讓專有模型與企業資料維持在自有環境中，並依據實際業務需求持續微調與客製化AI模型。

除了AI模型開發，XpertStation WS300亦支援NVIDIA NemoClaw與NVIDIA OpenShell執行環境，透過策略控管機制，讓自主AI代理程式能在企業環境中安全且持續運作，為企業從AI輔助應用邁向代理式AI部署提供完整的本地運算基礎。

微星 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

華碩商用 PC 上半年穩踞台灣雙冠

輝達吞亞馬遜大單 獲200萬顆AI晶片採購合約…台鏈補

Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

相關新聞

微星 XpertStation WS300搭載輝達 DGX Station 架構正式出貨

全球伺服器技術領導者MSI微星（2377）28日宣布，搭載輝達（NVIDIA） DGX Station架構的XpertStation WS300正式出貨。這款桌邊型AI超級電腦採用NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，即日起可透過ASI、D&H及Newegg購買，讓企業能在桌邊部署資料中心等級AI運算能力，加速本地AI開發與部署。

世界先進桃園晶圓三廠火警！公司緊急疏散無人傷亡 力拚本周恢復運轉

世界先進位於桃園市之晶圓三廠頂樓27日晚間11時28分發生火警，公司也發出聲明表示已於第一時間啟動緊急應變程序，並疏散廠內員工，無人員傷亡。經消防人員協助搶救，火勢已於28日凌晨0時04分撲滅。確認廠區環境安全無虞後，員工已陸續返回工作崗位。

世界先進桃園晶圓三廠火警 公司完整聲明曝：無重大影響

世界先進公司位於桃園市之晶圓三廠頂樓於27日晚間11時28分發生火警，公司今日發布完整聲明。完整聲明如下：

桃園晶圓三廠火警 世界先進：產線運轉無重大影響

晶圓代工廠世界先進位於桃園市的晶圓三廠頂樓發生火警，世界先進公告表示，幸無人員傷亡，這事件對產線運轉無重大影響，起火原因...

輝達VR機櫃亮相 鴻海操刀

輝達第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃亮相，由鴻海旗下鴻佰科技組裝，出貨給微軟，以100%自動化生產線，展現鴻海先進製造能力，AI產品出貨跟著起飛。

輝達財報亮眼 四族群沾光

輝達預告2028會計年度營收將成長約70%，遠高於市場預估，法人認為，直接為四大台系硬體供應鏈注入長線強心針，包括散熱、先進製程設備、積層陶瓷電容（MLCC）、印刷電路板（PCB）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。