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Marvell 第2季業績優於預期 法人：AI硬體進入爆發階段
Marvell第2季營收27.3億美元，季增13%、年增37%，創歷史新高，Non- GAAP毛利率58.9%，每股獲利（Non-GAAP EPS）0.94美元，營收與EPS均高於原指引中值。
展望第3季營運，管理層預期營收31.5億美元±5%，相當於季增15%、年成長逾50%，Non-GAAP毛利率57.5%~58.5%，Non- GAAP EPS為1.05~1.15美元，並預期下一季成長進一步加速。全年營收預估由115億美元上調至約120億美元、年增45%，下一財年營收預估由165億美元上調至180億美元、年增50%，主要受Data Center需求持續優於預期帶動。
分析師表示，目前AI基礎建設的瓶頸正在由Compute本身，快速外溢到Networking、Optics、Memory等，進入到系統效率競賽，其中，市場最關注的仍是Marvell在ASIC的發展，在MSFT、Google、AWS挹注下，下一財年預估ASIC營收將翻倍，ASIC仍處於加速成長期，Scale-up Networking亦處於爆發前夕，而先前認為有待發展的NPO∕CPO也開始進入實質營收期，整體硬體端進度在往前加速。
在AWS方面主要開案的合作夥伴則為台廠世芯-KY以及Marvell，根據調研以T4來看，仍主要為世芯-KY掌握主導權，今年量產的3nm T3，生命周期將延續至明年下半年，整體預估明年營收年增65.6%，EPS預估將達190.6元。
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