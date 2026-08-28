台灣大：公開收購精誠深度結盟 企業服務營收3年內拚千億

台灣大宣布，公開收購精誠案再推進，精誠審議委員會審查認定收購具公平合理性；台灣大總經理林之晨表示，企業AI升級將進入爆發期，台灣大與精誠深度結盟公開收購成就後，將加速實現綜效，整體企業服務營收最快3年內達千億。

台灣大哥大發布訊息指出，旗下全資子公司台信電訊自8月18日起公開收購精誠資訊普通股，精誠資訊27日依規定完成公開收購審議委員會的審查並公告審議結果，精誠資訊董事會決議認同審議委員會審查意見，認為本次公開收購條件具公平性及合理性，並建議股東詳閱公開收購說明書，依自身投資需求參與應賣。

台灣大指出，加上先前已簽署股份應賣承諾書的精誠資訊董事長林隆奮、2名董事及5名大股東，本次公開收購已同時取得審議委員會、董事會與主要股東支持；本案以有效應賣達1億617萬4796股、約39%，且公平交易委員會不禁止結合為條件成就要件，公開收購期間至10月6日下午3時30分止。

台灣大指出，每股精誠可換取現金92.5元及台灣大普通股0.84股，以8月27日台灣大收盤價115.5元計算，約當收購價值為189.5元，相較8月27日精誠收盤價182.5元，本次公開收購仍有每股逾7元溢價。

精誠資訊董事長林隆奮表示，精誠2026年上半年6大財務指標創同期歷史新高，企業AI應用正從模型走向實際營運場景。精誠與台灣大近2年已在企業服務、AI及海外市場建立合作基礎，支持透過本次公開收購深化策略結盟，結合台灣大的算力、高速網路與AI能力，及精誠的企業IT、系統整合與產業經驗，擴大企業服務與亞洲市場布局。

林之晨表示，企業AI升級即將進入爆發期，台灣大CT與精誠IT深度結盟，可提供AI升級必要的ICT整合完整方案，協助雙方抓取最大商機；台灣大自2024年投資精誠以來，雙方策略聯盟已展現成果；本次公開收購成就後，將加速實現「跨售、AI、區域化」3大綜效，整體企業服務營收最快3年內達千億元，資訊服務市占挑戰6年內倍增。

台灣大指出，與精誠近2年共同推出近50項企業解決方案，創造數十億元業務綜效，成案件數年增逾10倍；「跨售」將進一步擴大CT與IT交叉銷售及共同開發商機；區域化方面，整合既有海外資源，把在台灣驗證的AI與ICT服務模式拓展至北亞及東南亞市場。