世界先進桃園晶圓三廠火警 公司完整聲明曝：無重大影響

世界先進位於桃園市之晶圓三廠頂樓27日晚間11時28分發生火警，公司也發出聲明表示已於第一時間啟動緊急應變程序，並疏散廠內員工，無人員傷亡。經消防人員協助搶救，火勢已於28日凌晨0時04分撲滅。確認廠區環境安全無虞後，員工已陸續返回工作崗位。

2026-08-28 09:34