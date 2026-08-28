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世界先進桃園晶圓三廠火警 公司完整聲明曝：無重大影響
世界先進公司位於桃園市之晶圓三廠頂樓於27日晚間11時28分發生火警，公司今日發布完整聲明。完整聲明如下：
世界先進公司桃園晶圓三廠火警事件聲明
世界先進公司位於桃園市之晶圓 三廠頂樓於27日晚間11時28分發生火警，公司於第一時間啟動緊急應變程序，並疏散廠內員工，無人員傷亡。
經消防人員協助搶救，火勢已於28日凌晨0時04分撲滅。確認廠區環境安全無虞後，員工已陸續返回工作崗位。
主要公用廠務設施、電力系統及生產設備功能均未受到影響，多數產線設備持續正常生產。受影響之空汙防制設備與其連接之部分設備將在完成重新連接作業後，將於本周恢復運轉。
此事件對產線運轉無重大影響，起火原因及其他影響仍待進一步確認。
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