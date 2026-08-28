桃園晶圓三廠火警 世界先進：產線運轉無重大影響

晶圓代工廠世界先進位於桃園市的晶圓三廠頂樓發生火警，世界先進公告表示，幸無人員傷亡，這事件對產線運轉無重大影響，起火原因及其他影響仍待進一步確認。

世界先進指出，晶圓三廠頂樓於8月27日晚間11時28分發生火警，第一時間啟動緊急應變程序，並疏散廠內員工，無人員傷亡。

世界先進表示，經消防人員協助搶救，火勢已於8月28日凌晨0時4分撲滅。確認廠區環境安全無虞後，員工已陸續返回工作崗位。

世界先進指出，主要公用廠務設施、電力系統及生產設備功能均未受到影響，多數產線設備持續正常生產。受影響的空汙防制設備與其連接的部分設備將在完成重新連接作業後，於本週恢復運轉。事件對產線運轉無重大影響，起火原因及其他影響仍待進一步確認。