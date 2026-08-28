世界先進三廠驚傳火警 目前疏散員工中

森崴能源下市不僅成為離岸風電業者的熱議話題，也牽扯出森崴能源及相關事業的銀行團債權保障問題，知情人士透露，森崴及富崴等公司已向經濟部申請紓困，正和銀行團進行債務協商，但對於森崴旗下的富崴六十五億元的聯貸餘額償還，銀行團與台電協商進度並不順利，近期可能宣告富崴違約，影響所及，未來恐衝擊國銀承作離岸風電國產化融資的意願。

2026-08-28 00:00