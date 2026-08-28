美封殺電網紅鏈 涵蓋變壓器、逆變器等 台廠利多

美國電網供應鏈啟動新一輪去中化，擬將全面排除紅鏈。美國總統川普宣布全國進入緊急狀態，禁止採購、進口及安裝可能危害電網安全的特定外國製設備，涵蓋變壓器、逆變器、斷路器及相關控制軟體。

業界看好，國內華城（1519）、士電、亞力、中興電等重電四雄，在美國投資設廠的電源龍頭台達電、以及太陽能模組廠聯合再生等受惠大，同步迎來轉單商機，並可望擴大出貨美國力道。

美國電網去中化對重電業影響

美國總統川普26日宣布全國進入緊急狀態，理由是美國電網使用某些外國製造的設備。他表示，隨著用電需求日益增加，美國電力系統已成為敵對國鎖定的目標。

綜合外電報導，川普在行政命令中指出，AI資料中心、先進製造及國防生產快速發展，美國對充足且穩定電力的依賴持續提高，若外國勢力利用電網設備的軟體、韌體或數位控制功能發動攻擊，可能造成嚴重經濟及國安衝擊。

新命令禁止美國企業採購、進口、移轉或安裝可能構成資安及營運風險的外國製「主電力系統設備」，美國能源部並可對既有設備附加監控、隔離、限制使用或汰換等條件。限制對象雖未直接點名中國，但外電分析，政策明顯針對中國大陸製變壓器、逆變器及具通訊能力的電網設備。

業界指出，此次政策影響不只是排除特定供應商，而是美國將重新建立電網設備合格供應鏈。由於大型變壓器從接單至交貨通常需要二至三年，部分產品交期甚至更久，美國本土產能短期難以補足缺口，具備美國認證、非中供應鏈及交貨實績的友好國家業者，將優先承接轉單。

台灣重電四雄中，華城與士電已進入美國電力公司及AI資料中心供應鏈，受惠最為直接；亞力主要跟隨半導體大廠出貨至北美市場，且產品「完全去中化」，若美方擴大排除陸製逆變器，轉單彈性可望提升；中興電則以氣體絕緣開關（GIS）、變電站設備及跟隨半導體客戶赴美建廠為主要切入點。

外銷龍頭大廠華城就表示，倘若美國加強去中化的力道，大陸產品進入美國會更困難，而對台廠來說是好消息。

業界認為，這項禁令為台灣重電業原有的美國電網更新、AI資料中心兩大動能，再增加非中供應鏈替代題材；真正能把轉單化為營收的業者，仍須同時具備美國認證、可用產能、供應鏈透明度及在地服務能力。