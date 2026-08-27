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綠色永續結合AI智慧 「惠來產業園區」打造新世代產業園區典範受矚目

經濟日報／ 記者宋健生／彰化即時報導
惠來產創董事長顏世陸(右)、特助顏煜維強調，企業布局的不只是一塊土地，更是未來競爭力。圖／業者提供
惠來產創董事長顏世陸(右)、特助顏煜維強調，企業布局的不只是一塊土地，更是未來競爭力。圖／業者提供

全球供應鏈重組帶動企業擴廠需求，工業土地愈來愈稀有。位於中彰核心區位的「惠來產業園區」，以綠色永續結合AI智慧，打造中台灣綠色永續產業升級示範基地，不但受到市場高度矚目，也吸引碳纖維複合材料、智慧系統整合、高端汽車零組件、生技及食品科技等多元產業陸續進駐。

全球供應鏈重組、AI智慧製造快速發展，加上企業擴廠、回台投資需求增加，具備完整公共設施、交通優勢與永續規劃的產業園區，已成為企業布局的重要戰略資源。

而面對工業土地供給日益有限，企業若未及早布局，未來恐面臨土地取得困難、成本攀升，甚至影響擴產與接單時程。

光學鏡頭大廠大立光（3008）日前再度公告，斥資30.8億元購入台中市南屯區土地及建物，土地面積約6,292坪、建物面積約7,054坪，主要用於支應未來擴充產能需求。這也是大立光今年第四筆購地案，顯示在AI（人工智慧）、CPO及光通訊新技術快速發展下，科技大廠正加速尋找適合擴產的新基地，工業土地已成為企業搶占下一波產業成長的重要資源。

根據高力國際調查，台北市以外五都及新竹縣主要工業區土地價格持續上揚，其中台中漲幅表現亮眼，反映中部產業聚落發展與工業用地需求持續升溫。市場普遍認為，兼具交通、公共設施與完整規劃的產業園區，未來將更加稀有。

惠來產創董事長顏世陸表示，工業土地是企業長期發展的重要資產，「企業今天選擇的不只是一塊土地，而是未來十年甚至二十年的競爭力。」

他指出，惠來產業園區以「綠色永續、產業升級示範基地」為發展定位，希望打造兼具智慧管理、永續環境與產業聚落的新世代產業園區，協助企業降低營運成本、提升投資效益，並接軌國際供應鏈。

由惠來機構投資開發的惠來產業園區，位於中台灣產業鏈重要軸線，鄰近中部科學園區、台中精密機械科技創新園區及台中工業區，可快速串聯台74線、高速公路與高鐵台中站，具備優異的交通與物流優勢，有助企業縮短運輸時間、整合上下游供應鏈，提升整體營運效率。

有別於傳統產業園區，惠來產業園區導入高綠覆率規劃，建置雨水回收再利用系統、污水處理廠區暨服務中心，並規劃20米綠帶、公園、滯洪池及地方歷史建築保存空間，兼顧生產機能與環境品質，未來更將結合AI智慧管理、共享循環及健康安全等理念，打造符合淨零碳排趨勢的智慧產業園區。

惠來產創特助顏煜維表示，未來企業競爭不再只是產品與技術，更包含ESG、碳管理及永續能力。惠來產業園區從規劃階段，即導入環境永續與智慧管理概念，希望協助企業降低碳足跡、提升能源使用效率，讓企業在接軌國際市場及供應鏈要求時，更具競爭優勢。

目前，園區已吸引碳纖維複合材料、智慧系統整合、高端汽車零組件、生技及食品科技等多元產業進駐，其中包括深耕國際市場多年的隱形冠軍及出口導向企業，看中的正是中彰核心區位、完善公共設施，以及未來產業聚落發展潛力。

惠來產創銷售經理蔡松庭表示，企業選擇設廠基地，不只是比較土地價格，更應考量物流效率、人力成本、公共設施及未來擴充彈性。他指出：「設廠成本省一點，企業利潤就會增加許多。」完善的產業園區能有效降低企業長期營運成本，也讓企業將更多資源投入研發、設備升級與市場拓展。

蔡松庭指出，近期前來洽詢的企業涵蓋智慧製造、生技、食品、高端零組件等產業，顯示企業愈來愈重視產業聚落及園區整體規劃，而非單純尋找一塊可設廠的土地。

顏世陸強調，優質企業進駐將形成產業聚落，帶動人才、技術與供應鏈整合效益。面對工業土地供給有限及產業快速升級趨勢，企業愈早布局，愈能掌握未來發展先機。

而惠來產業園區將持續以綠色永續、智慧管理及完善基礎建設，打造中台灣最具競爭力的產業升級示範基地，成為企業設廠、擴廠與永續發展的重要選擇。

惠來產業園區打造兼具生產效率與環境永續的智慧產業園區。圖／業者提供
惠來產業園區打造兼具生產效率與環境永續的智慧產業園區。圖／業者提供

惠來產業園區二十分鐘串聯中彰五大核心據點，深受企業主喜愛。圖／業者提供
惠來產業園區二十分鐘串聯中彰五大核心據點，深受企業主喜愛。圖／業者提供

惠來產業園區導入智慧管理與永續規劃，協助企業降低碳足跡，提升能源效率與國際競爭力。圖／業者提供
惠來產業園區導入智慧管理與永續規劃，協助企業降低碳足跡，提升能源效率與國際競爭力。圖／業者提供

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