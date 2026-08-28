趨勢觀察／愛卡拉集團董事長程世嘉 治理+信任 「贏」戰 AI 賽局

從生成式AI問世以來，企業董事會與行銷會報裡最常出現的焦慮，往往是：「科技巨頭的模型又更新了，我們是不是落後了？」但隨著生成式AI進入問市第四年，這場技術競爭已發生質變。iKala（愛卡拉）共同創辦人暨集團董事長程世嘉指出，AI競賽已經從「模型能力之爭」，轉變為品牌業者的「治理與信任之爭」。過去大家比拚用誰家的模型厲害，但未來比的是誰能贏得AI與消費者信任。

智慧通膨 催生新價值

真實與信任重返市場主導地位，背後的商業底層邏輯在於，當前已正式邁入「智慧通膨」的時代。當通用智慧與內容產出的邊際成本趨近於零，資訊不再稀缺，大量泛庸的內容將充斥網路空間。

在此轉折點上，品牌最昂貴且稀缺的資產不再是普通的內容與資訊生產能力，而是「數據真實性」與「商業信任」。

因此，程世嘉指出，企業經營者該換掉「追趕大模型」的想法，品牌業者根本不需要自己砸重金訓練模型，在全新的Agent Economy（代理人經濟）時代，決定品牌生死的戰場只有兩個：第一是透過「AI優化」讓AI Agent（代理人）看得懂品牌、敢推薦這家；第二，如何建立同時讓「人類顧客」與「AI系統」都深深信賴的品牌護城河。

他舉例 ，想像一個當前的消費者決策場景：過去想買一趟行程或選擇一項服務，會透過搜尋引擎找到十多個答案，消費者點擊十幾個網站比價、看評價；但現在愈來愈多消費者是直接打開AI介面，說出需求，並直接採納AI給出的推薦解答。

GEO優化 AI主動推薦

目前網路流量已有超過50%來自機器人與AI Agent爬蟲，ChatGPT、Google AI Overviews和Copilot 等AI搜尋平台也從找資料變成資訊來源，來自AI搜尋平台的訪問量年增超過500%。

過去品牌花大量心力做SEO（搜尋引擎優化）搶攻搜尋頁面的前三名，現在品牌必須轉向GEO（生成式引擎優化）。

程世嘉說，所謂GEO就是一種「讓AI信任你」的優化工程。品牌業者要將散亂的產品規格、權威評價與品牌知識，結構化為AI Agent能夠輕易理解與驗證的數據。

關鍵拼圖 預防邊緣化

當AI幫消費者做決策時，對透明、真實且結構清晰的品牌評價，AI將更放心地將品牌推薦給顧客。無法被AI解讀與採信的品牌，將在消費者的數位視野中無聲無息地消失。

他認為，最關鍵的一塊拼圖，是企業對商業信任以及數據真實性的建構。當智慧通膨讓產出內容與資訊的門檻降至最低，品牌如果無法證明自身數據與產品內容的真實性，更可能在AI產生的大量真假難辨資訊流中被邊緣化，甚至喪失消費者的信賴。

Gartner預估，2030年前全球企業每年將花費250億美元，專門用於驗證交易、通訊與數據的真實性，社會與企業對「內容真偽」的敏感度更高，當「智慧」變得便宜且隨手可得，「真實與信任」反而成為稀缺資產，不再只是抽象的道德口號，而是需要資本投入與數據治理來維護的競爭壁壘。

程世嘉提醒，新的商業競賽本質，是品牌要透過GEO優化讓AI採信，以嚴謹的數據真實性提高信任。當品牌同時贏得AI與顧客的雙重信賴，就是AI時代最佳防禦與進攻策略。