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華碩衝商用筆電、桌機
華碩（2357）衝刺商用PC市場，市調機構IDC最新報告顯示，華碩商用筆電、商用桌機是台灣市場雙冠王，市占率皆逾三成，華碩順勢推出新商用PC，加上近年推動加值服務，為下半年營運增添新動能。
瞄準企業AI應用加速落地，華碩推出全新ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower，以高效運算、彈性擴充與可靠資安防護，穩定應對高負載任務。回應企業數位轉型需求，以ASUS EXPERTHUB解決方案提供一站式顧問與整合服務。
針對今年台灣商用PC市場表現，華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔先前指出，上半年有接近雙位數成長，但因PC漲價導致中小企業採購縮手，SMB呈現個位數百分比衰退。目前SMB約占華碩商用市場業績比重達三成左右，看好企業對數位轉型與AI應用需求依然強勁。
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