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台灣大 AI 應用 加速落地
台灣大（3045）投入AI相關產品，自建AI訓練模型，加速導入企業客戶端。台灣大資訊長蔡祈岩表示，近期智能客服小麥、AI銷售助手「萬能大麥」等AI應用落地成效亮眼，因具備自建模型能力，除打造語音辨識模型，下一步將拓展影像辨識模型，更積極導入各垂直產業。
台灣大投入自研AI技術與服務，累積推出22項，導入金融、製造、零售、物流、醫療、營造等產業及政府機關，並串聯AI基建、多元AI模型，延伸至企業應用。
蔡祈岩表示，AI應用在客服應用方面，台灣大「智能客服小麥」每月平均接收高達60萬筆查詢，透過嵌入式模型搭配客服知識庫，提高回答準確性，正確回覆率已提高至99%；AI銷售助手「萬能大麥」透過客戶使用行為與大數據分析，預測需求傾向並提供推薦建議，讓客服在對話中掌握機會點，成功帶動銷售締結率增幅達20%。
現在台灣大也自建訓練模型，蔡祈岩指出，客服AI應用持續進化，語音辨識率達97%以上，可以結合企業客戶語庫，更進一步將模型算力效率提升十倍以上，算力成本降至一成。
台灣大自研ASR語音辨識技術「myVoca」已應用於自研服務「AI聽寫大哥」，並導入醫療、金融與公共服務場域。
蔡祈岩表示，下一個研發目標要將持續深化語言辨識及合成語言模型，投入影像辨識模型，並持續落地智慧醫療、智慧製造等垂直產業，推出各種地端的模型，更期望串聯生態系，透過開源方式，協助建立台灣主權AI。
蔡祈岩認為，電信業者可扮演探索AI前瞻技術的重要角色，台灣大就像AI時代裡神農氏，嚐百草後可以診斷、賣藥，快速協助企業客戶導入AI，現在資訊部門幾乎就是一個AI公司，採取「快老二」哲學，在業界老大探好的路徑上，快速跟進。
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