從落後川湖到提速追趕！南俊：2策略衝高AI伺服器營收 不怕訴訟

伺服器導軌廠商南俊（6584）在GB200及GB300平台發展速度較慢，如今計畫在Vera Rubin平台加速追趕。由於AI伺服器換代速度加快，川湖（2059）在新產品導入（NPI）速度從2年縮短至3個月，南俊27日也表示將以2策略追趕加速新品開發速度，目標衝高AI伺服器營收比。

南俊27日表示，今年目標是全力拉高AI伺服器供貨占比，現在占營收約15～20%，公司的策略是透過1.增加更多新客戶、2.加速NPI（新產品導入）兩大策略，拉高第4季度到2027年比例。

川湖股價衝破萬元，一度登上股王，也讓伺服器導軌產業再度受到矚目，南俊過去在GB200/300的新品開發導入NPI進度上相對慢一步，加上川湖專利密度高，為規避侵權風險設計費時，導致少拿許多訂單。

輝達（NVIDIA）宣布Vera Rubin伺服器平台今年中量產，南俊經過一年調整，公司表示，新品開發將加速，期望跟同業（意指川湖）能在相同起跑點，透過更多客戶更多量，拉高AI伺服器營收比，預估Vera Rubin客戶家數會比GB時代多3～4家。

川湖躍上股王 導軌NPI競爭牽涉專利密度

川湖2025年底登上輝達公布為VRNVL72及144機櫃的RVL名單，中間一度因為輝達希望川湖授權設計專利給其他供應商，雙方拉鋸談判，川湖最後堅持專利自主，不願意妥協，雙方在首季達成協議，第2季度出貨，也讓外界發現導軌的技術含金量之高。

南俊則隨後在2026年6月宣布通過輝達Vera Rubin的RVL名單，8月開始小量產。

「我們Vera Rubin有幾個新客戶，8月出貨二線客戶，但9月應該CSP也會開始出貨，我們大概落後同業一季。」南俊特助任忠仁表示，9月ASIC機櫃導軌也會開始出貨。

「GB我們的速度太慢了，VR我們速度還可以。」任忠仁表示，南俊在經歷三代AI伺服器開發周期後，今年下半目標是全面拉高AI伺服器的營收比。今年上半，南俊伺服器營收比例約7成，但多為通用伺服器，AI伺服器比例僅15~20%，抓緊Vera Rubin開始出貨，將透過兩策略拉高出貨比例。

任忠仁表示，未來導軌的競爭就是看NPI速度，如何讓廠內的NPI速度加快，就有機會拿到更多客戶，如今累積幾年開發經驗，也更瞭解客戶要求。

任忠仁表示，南俊的NPI開發速度有2提速策略，首先是大量增加導軌Profile（截面輪廓／結構規格），這樣一些客人開發新品的規格，可以直接套用，省去重新開一個滾輪跟開模測試時間，這樣至少要3～6個月，新客戶的新規格若能拿現有的滑軌套用，就省很多時間。

其次，積極增加導軌上的功能專利 IP，當有更多的 IP，就不會因為某個 IP 卡到同業的 IP，需要額外花更多時間去繞道設計。他舉例Switch（交換機）的新客人，就是用過去美超微2U伺服器的滑軌去改。

任忠仁表示，在取得輝達RVL後，正好符合二線客戶要輝達的RVL公版需求，但一線廠商要求則不同，有些防呆要求更高，在通過NVIDIA推薦名單後，其實ODM還是會做測試，測試後才會給CSP客戶寫報告，讓CSP客戶同意後，會放在ODM供應商名單裡，目前南俊已經拿到一家ODM Vera Rubin測試通過。

不怕專利戰 對策有2招

川湖在導軌專利上灑下天羅地網，每周增加2~3個IP，累積專利數超過3,800多件，法人關心是否可能有專利侵權風險，對此南俊表示，南俊積極建自己的專利，所以不怕訴訟。

他透露，內部具體的對策有2，首先是有聘僱幾位專利工程師，每個月專注巡邏同業的專利，這樣在設計時，設計方向不會朝同業、或跟同業有相似而遭到訴訟。

另外，若遇到南俊有一些跟同業比較類似的專利，會把樣品找外面的專利事務所先做專利鑑定，然後看看這個到底有沒有侵權的風險，沒有風險才會去執行。