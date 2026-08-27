輝達Vera Rubin NVL72量產機櫃亮相 鴻海組裝、出貨微軟100%自動生產

輝達（NVIDIA）在美西時間26日公布，第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃正式亮相，是由鴻海（2317）旗下鴻佰科技組裝完成，出貨給微軟（Microsoft），透過100%自動化生產線，展現了先進製造能力，並將帶動鴻海AI產品出貨跟著起飛。

輝達表示，Vera Rubin機櫃是第三代MGX架構，每一個運算托盤（compute tray）組裝是100%自動化，由機器人手臂完成，而且每一分鐘可以完成一組，運算托盤裡面沒有連接線、沒有風扇、沒有軟管，而且是全液冷設計，同時，機櫃包括18個運算托盤，以及9個交換器托盤（switch tray）。

針對新一代AI機櫃進度？鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，對今年AI機櫃出貨逐季成長的看法不變，第3季出貨量估高雙位數季增、全年維持倍數以上成長目標；輝達新一代AI機櫃平台Vera Rubin預計第4季放量出貨，將成為明年主力產品，該公司在全球AI伺服器市占率持續提高，朝50%目標邁進。

蔣集恆指出，Vera Rubin第3季驗證逐步完成、供應鏈及產能準備到位，第4季起後續幾季出貨量將持續提升，至於目前的輝達GB系列需求仍穩定，至少延續至明年；除了GPU之外，該公司今年在ASIC伺服器的市占率也將大幅提升，並依客戶及專案需求，參與模組、冷卻系統、運算托盤及機櫃整合等關鍵環節。