輝達報喜熱錢回流 新台幣閃現31.6元收逾2個月高點

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報報喜，提振投資人信心，不只台股上漲，熱錢流入之下，新台幣匯率上演凌厲升勢，盤中一度狂漲近1.7角，挺進31.6元價位，終場收在31.708元，強升1.1角，創逾2個月新高紀錄，台北及元太外匯市場總成交金額也放大至25.95億美元。

AI晶片大廠輝達公布第2季財報，財報與財測均優於市場預期，加上國際油價下挫，市場風險偏好回升。台股今天跳空開高，早盤一度漲逾550點、衝破46400點，隨後調節賣壓出籠，漲勢明顯收斂，終場加權指數上漲142.6點，收在45975.22點。

儘管台股終場僅上漲逾百點，不過量能升溫，釋出正面訊號，且三大法人同步買超，金額合計643.07億元，其中外資買超490.94億元，累計連2日回補逾800億元。

熱錢流入之下，新台幣兌美元今天以31.8元開盤後穩步走揚，午後因外資加大匯入力道，匯價強勢挺進31.6元價位，最高升抵31.649元、勁揚近1.7角，隨後美元買盤湧現，升幅逐步收斂，終場以31.708元作收，創下6月24日以來的收盤最高價。

外匯交易員指出，美國公布7月個人消費支出物價指數（PCE）持穩、大致符合市場預期，但也顯示通膨依舊頑強，美元指數獲得支撐，抑制亞幣表現；不過輝達財報報喜，大大提振投資人信心，加上外資仍是主宰新台幣匯率升貶的關鍵力道，正面消息加持下，新台幣再次啟動升勢。

外匯交易員表示，7月之前台股一片欣欣向榮，經歷劇烈震盪後，股匯雙雙轉為盤整格局；但隨著外資股利匯出高峰過去，台股也展開反彈，市場氛圍「有慢慢重建信心的感覺」，今天午後外資匯入不只量大、速度也快，如果這幾天可以延續此趨勢，新台幣交易區間可望慢慢下移至31.500元至31.950元。