AI投資狂潮能撐多久？經濟系教授：美消費轉弱恐波及台出口

國發會景氣燈號連八紅，AI熱潮持續推升台灣景氣表現，但亮眼數據背後，外部需求風險也正逐步累積。中央大學經濟系教授吳大任提醒，美國高通膨正侵蝕家庭消費能力，一旦消費疲弱，進一步拖累科技巨頭營收，迫使AI投資降溫，衝擊最終仍可能沿供應鏈向上游傳導，回頭影響高度仰賴AI與美國市場的台灣。

台灣目前經濟數據表現相當強勁；7月外銷訂單979.4億美元寫單月歷史新高，出口年增率32.9%也已連33個月正成長，也讓國發會景氣燈號，連八個月亮出代表熱絡的紅燈。

不過，吳大任認為，真正需要留意的是支撐這波AI榮景的美國終端需求。他指出，美國通膨仍處高檔，家庭儲蓄率明顯低於長期平均，近期零售銷售動能也轉弱，顯示消費市場正在降溫。當物價持續侵蝕家庭可支配所得，民眾勢必優先負擔食物、住房等基本支出，AI等非必要性服務需求可能率先受到影響。

另一方面，美國大型科技與雲端服務業者仍持續大舉投入AI基礎建設。吳大任表示，科技巨頭正陷入高度競爭的AI投資賽局，若率先縮減投資，恐失去技術領先地位，因此即使資金壓力升高，也不敢輕易踩煞車，龐大資本支出已讓部分企業現金流承受壓力，若未來營收成長不如預期，企業恐須透過發行新股或舉債籌資，在高利率環境下進一步拉高融資成本，資本支出與利息負擔也可能持續侵蝕財務體質，甚至波及金融市場。

吳大任認為，目前台灣尚未感受到衝擊，關鍵在於台灣多位處AI供應鏈中上游，主要供應晶片、伺服器及基礎建設相關硬體，距離終端消費者仍有一段距離，因此風險傳導具有時間差，但這也不代表台灣可以置身事外。

吳大任提醒，台灣出口、外銷訂單與景氣數據，最終都與美國需求高度連動，若美國消費持續轉弱，甚至走向通膨居高不下、經濟成長停滯的「停滯性通膨」，企業投資勢必受到影響；一旦科技巨頭放慢甚至停止AI投資，衝擊將從下游逐步向上游擴散，屆時台灣出口與整體經濟成長也難免受到波及。