外媒：台灣成新加坡最大貿易夥伴 AI供應鏈成關鍵

「外交家」分析，台灣去年首度取代中國成為新加坡最大貿易夥伴，雙邊貿易多來自半導體業，指出兩地大舉投資AI並扮演供應鏈不同角色，形成互補和緊密相連的亞洲AI產業合作網。

英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）近日刊登一篇以「台灣如何躍居新加坡最大貿易夥伴」（HowTaiwan Became Singapore’s Large Trading Partner）為題的文章。文中引用新加坡貿工部資料指出，2025年新加坡與台灣雙邊商品貿易總額約為1704億新幣（約新台幣4.24兆元），高於同期新加坡與中國的1629億新幣，以及與馬來西亞的1450億新幣。

台灣2024年僅排名新加坡第4大貿易夥伴，如今已躍居第1。

文章寫道，新加坡與台灣均大舉投資人工智慧（AI）產業，趕搭這股全球AI熱潮。台灣半導體產業占全球晶圓代工營收比重逾60%，先進晶片製造市占率更超過90%；新加坡在公共研究、公共服務應用、以及商業與產業推廣方面建立了完整AI生態系。

台灣對新加坡出口主要貨品中，半導體相關貨品金額約占80%；台灣自新加坡進口主要貨品中，半導體相關貨品金額約占60%。新加坡對台灣的非石油國內出口（NODX）成長37.4%，創所有主要貿易夥伴中最大增幅。

台星在AI供應鏈分別扮演不同角色，形成高度互補且緊密連結的亞洲AI產業合作網路。

台灣透過台積電與周邊產業鏈，生產全球絕大多數先進邏輯晶片。新加坡供應設備、原物料、組裝、先進封裝與測試量能外，同時也是區域物流和企業總部樞紐，助晶片與相關投入資源順利流通。

除了科技合作外，台灣與新加坡的資金雙向流動明顯增加。今年1月至7月新加坡對台灣直接外國投資（FDI）86.6億美元，占比達62.23%，成為台灣最大外資來源。

過去台灣逾80%海外資產集中在香港，如今已有60%至70%轉由新加坡管理，金額約3260億美元。新加坡以政局穩定、低稅負、成熟的民間銀行體系及便利居留管道，成為台灣海外資產轉移的首選。

「外交家」指出，台星前所未有的貿易成長得益於有利的經濟環境，但也反映兩地政府在地緣與科技競爭日益激烈的區域架構下，如何共同管控國家安全與脆弱性。

新加坡重視台灣作為多元經濟布局中的重要節點，但雙邊外交關係仍受限於「一個中國」架構，而星國暫時沒有重新審視這項政策的動機。

對新加坡而言，此一關係符合其經濟多元化與拒絕二元對立政策一貫戰略。新加坡始終拒絕將自身立場二分為親美或親中。新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）形容這是對多個夥伴維持「相關性」與「實用性」，確保星國的「戰略選擇」與「戰略自主」。

與台灣深化經濟關係屬於此一戰略架構。中國仍是新加坡第2大商品貿易夥伴，雙方維持廣泛政治聯繫。台灣對新加坡的價值，在於為新加坡經濟組合增添一個高價值連結，尤其是在決定未來經濟與軍事實力的領域。

這使新加坡得以透過連結台灣、中國、美國、歐洲、日本及東南亞，參與AI經濟發展，無須仰賴單一科技集團。只要新加坡與台灣的實質非官方關係遵循「一中政策」，北京大致上容許，只有當這些互動似乎具有更大政治象徵意涵時才會提出反對。

對台灣而言，維持重要經濟關係對於保持台灣的國際地位至關重要。總統賴清德執政期間，積極外交和「經濟不可或缺性」是台灣新戰略2大支柱。

透過進一步融入合作夥伴的科技生態系，台灣在維持自主性和台海穩定中，使外國政府與企業獲得實質利益。新加坡的重要性不僅在於它是台灣高階產品買家，更是區域金融、物流和製造樞紐，台灣企業可透過新加坡拓展業務，並在亞洲AI經濟中穩居核心地位。

不過，台星安全關係持續減弱。台灣與新加坡1975年起推動一項維持雙邊軍事交流的「星光計畫」，但2016年後相關訓練規模已縮減。

文末強調，台灣躍升新加坡最大貿易夥伴帶來真實且持久的影響。台灣應持續聚焦於可獲得實質回報的領域，包括半導體產業鏈整合、貿易、資本市場及人才交流。

然而，台灣不應視新加坡為潛在外交夥伴或表態挺台的對象。新加坡與台灣關係以經濟和金融為主，新加坡無法、也不會成為台灣國際地位的捍衛者。