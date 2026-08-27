快訊

尼泊爾奪命洪災可能肇因曝光 世界第99高峰疑先崩塌「半座山峰消失」

又是南部！明颱風靠近加乘西南風 嘉義以南雨炸一片藍

聽新聞
0:00 / 0:00

外媒：台灣成新加坡最大貿易夥伴 AI供應鏈成關鍵

中央社／ 台北27日綜合外電報導

「外交家」分析，台灣去年首度取代中國成為新加坡最大貿易夥伴，雙邊貿易多來自半導體業，指出兩地大舉投資AI並扮演供應鏈不同角色，形成互補和緊密相連的亞洲AI產業合作網。

英文時事雜誌「外交家」（The Diplomat）近日刊登一篇以「台灣如何躍居新加坡最大貿易夥伴」（HowTaiwan Became Singapore’s Large Trading Partner）為題的文章。文中引用新加坡貿工部資料指出，2025年新加坡與台灣雙邊商品貿易總額約為1704億新幣（約新台幣4.24兆元），高於同期新加坡與中國的1629億新幣，以及與馬來西亞的1450億新幣。

台灣2024年僅排名新加坡第4大貿易夥伴，如今已躍居第1。

文章寫道，新加坡與台灣均大舉投資人工智慧（AI）產業，趕搭這股全球AI熱潮。台灣半導體產業占全球晶圓代工營收比重逾60%，先進晶片製造市占率更超過90%；新加坡在公共研究、公共服務應用、以及商業與產業推廣方面建立了完整AI生態系。

台灣對新加坡出口主要貨品中，半導體相關貨品金額約占80%；台灣自新加坡進口主要貨品中，半導體相關貨品金額約占60%。新加坡對台灣的非石油國內出口（NODX）成長37.4%，創所有主要貿易夥伴中最大增幅。

台星在AI供應鏈分別扮演不同角色，形成高度互補且緊密連結的亞洲AI產業合作網路。

台灣透過台積電與周邊產業鏈，生產全球絕大多數先進邏輯晶片。新加坡供應設備、原物料、組裝、先進封裝與測試量能外，同時也是區域物流和企業總部樞紐，助晶片與相關投入資源順利流通。

除了科技合作外，台灣與新加坡的資金雙向流動明顯增加。今年1月至7月新加坡對台灣直接外國投資（FDI）86.6億美元，占比達62.23%，成為台灣最大外資來源。

過去台灣逾80%海外資產集中在香港，如今已有60%至70%轉由新加坡管理，金額約3260億美元。新加坡以政局穩定、低稅負、成熟的民間銀行體系及便利居留管道，成為台灣海外資產轉移的首選。

「外交家」指出，台星前所未有的貿易成長得益於有利的經濟環境，但也反映兩地政府在地緣與科技競爭日益激烈的區域架構下，如何共同管控國家安全與脆弱性。

新加坡重視台灣作為多元經濟布局中的重要節點，但雙邊外交關係仍受限於「一個中國」架構，而星國暫時沒有重新審視這項政策的動機。

對新加坡而言，此一關係符合其經濟多元化與拒絕二元對立政策一貫戰略。新加坡始終拒絕將自身立場二分為親美或親中。新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）形容這是對多個夥伴維持「相關性」與「實用性」，確保星國的「戰略選擇」與「戰略自主」。

與台灣深化經濟關係屬於此一戰略架構。中國仍是新加坡第2大商品貿易夥伴，雙方維持廣泛政治聯繫。台灣對新加坡的價值，在於為新加坡經濟組合增添一個高價值連結，尤其是在決定未來經濟與軍事實力的領域。

這使新加坡得以透過連結台灣、中國、美國、歐洲、日本及東南亞，參與AI經濟發展，無須仰賴單一科技集團。只要新加坡與台灣的實質非官方關係遵循「一中政策」，北京大致上容許，只有當這些互動似乎具有更大政治象徵意涵時才會提出反對。

對台灣而言，維持重要經濟關係對於保持台灣的國際地位至關重要。總統賴清德執政期間，積極外交和「經濟不可或缺性」是台灣新戰略2大支柱。

透過進一步融入合作夥伴的科技生態系，台灣在維持自主性和台海穩定中，使外國政府與企業獲得實質利益。新加坡的重要性不僅在於它是台灣高階產品買家，更是區域金融、物流和製造樞紐，台灣企業可透過新加坡拓展業務，並在亞洲AI經濟中穩居核心地位。

不過，台星安全關係持續減弱。台灣與新加坡1975年起推動一項維持雙邊軍事交流的「星光計畫」，但2016年後相關訓練規模已縮減。

文末強調，台灣躍升新加坡最大貿易夥伴帶來真實且持久的影響。台灣應持續聚焦於可獲得實質回報的領域，包括半導體產業鏈整合、貿易、資本市場及人才交流。

然而，台灣不應視新加坡為潛在外交夥伴或表態挺台的對象。新加坡與台灣關係以經濟和金融為主，新加坡無法、也不會成為台灣國際地位的捍衛者。

新加坡 供應鏈 雙邊貿易

延伸閱讀

李顯龍訪哈薩克 推動東南亞與中亞貿易物流合作

疑台灣出發繞道送中國！傳美國查新加坡物流走私輝達AI晶片

力壓新加坡 香港蟬聯亞洲最頂級國際城市 文化互動待加強

AI帶動 香港7月出口年增50.7%

相關新聞

輝達Vera Rubin NVL72量產機櫃亮相 鴻海組裝、出貨微軟100%自動生產

輝達（NVIDIA）在美西時間26日公布，第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃正式亮相，是由鴻海（2317）旗下鴻佰科技組裝完成，出貨給微軟（Microsoft），透過100%自動化生產線，展現了先進製造能力，並將帶動鴻海AI產品出貨跟著起飛。

輝達報喜熱錢回流 新台幣閃現31.6元收逾2個月高點

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）財報報喜，提振投資人信心，不只台股上漲，熱錢流入之下，新台幣匯率上演凌厲升勢...

集邦：記憶體合約價飆升 明年占主要CSP資本支出比重攀至68%

集邦科技發布最新記憶體產業研究報指出，全球主要雲端服務供應商(CSP)為加速建置AI基礎設施，今年資本支出預估於年增達98%，明年再成長50%，大幅成長的原因，部分可歸咎為記憶體合約價劇增、採購需求的強勁成長。集邦預估，DRAM、NAND Flash合計在CSP資本支出的占比，將從2026年的47%，進一步擴張至2027年的68%。

元太以電子紙科技實踐教育平權與低碳藝文場域 連三年獲永續行動獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技27日宣布，「e 啟讀出未來」公益專案榮獲第五屆「亞太永續行動獎（APSAA）」銀獎，電子紙導入台北市立美術館（北美館）的低碳顯示應用則獲第六屆「台灣永續行動獎（TSAA）」銀獎，展現元太科技運用核心電子紙技術回應教育平權與低碳轉型的具體成果。其中，「e 啟讀出未來」已連續第三年獲得亞太永續行動獎肯定。

華碩商用 PC 上半年穩踞台灣雙冠

華碩（2357）商用電腦2026上半年再創佳績！根據市調機構IDC最新報告顯示，華碩商用筆電以34.4%市佔率穩居第一，商用桌機亦以35.7%拿下冠軍，雙雙位居台灣商用電腦市場第一，展現長期深耕商用市場的領先地位。瞄準企業 AI 應用加速落地，華碩推出全新 ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower（P700ML），以高效運算、彈性擴充與可靠資安防護，提升營運效率與部署效率，協助企業穩健推進 AI 數位轉型。

AI訂單大爆發！半導體設備大廠萬潤台中設2廠 經發局助攻加速落地

AI、高效能運算帶動先進封裝需求訂單大爆發，半導體設備大廠萬潤科技因應訂單急增，今年3月成立台中廠後，4月再加碼購置西屯區廠房。經發局昨拜訪萬潤科技，承諾其建照及工廠登記等行政流程「一條龍」協助，加速企業落地生產，搶占全球AI晶片商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。