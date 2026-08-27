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威剛深耕教育平權 榮獲《2026台灣永續行動獎─金獎》肯定

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
威剛榮獲《2026台灣永續行動獎─SDG10金獎》肯定。圖／公司提供
威剛榮獲《2026台灣永續行動獎─SDG10金獎》肯定。圖／公司提供

全球記憶體與儲存領導品牌威剛科技（3260）再獲永續肯定，二度榮獲「台灣永續行動獎」，今年以「蜂鳥展翅，點亮未來」專案，獲頒SDG10「減少不平等」金獎，展現威剛長期投入教育公益，從資源扶助走向能力賦能的成果。

董事長陳立白表示，教育是縮短機會落差最重要的力量。威剛自2002年陪伴超過2,500位失依兒少成長，也讓威剛更確立以「教育」作為公益投入的核心。如今，我們更透過企業資源與科技專業，由單純提供資源，轉向協助孩子建立能力、拓展視野，也為社會累積更長遠的正向力量。

每個孩子都有潛力，差別往往在於是否有機會被看見、被培養。威剛長期以教育公益為核心，從資源扶助逐步轉向能力賦能，擴大在「減少不平等」議題上的社會影響力。2025年以「教育賦能，儲存下一代競爭力」為行動綱領，透過威剛蜂鳥希望基金結合科技產業專長，將STEAM教育導入非山非市及資源相對不足學校，超過300位學童接觸系統性的科學教育，在動手做的過程中培養觀察、思辨及問題解決能力。

同時，威剛持續支持偏鄉體育發展，投入角力、滑輪、跆拳道、射箭等基層運動項目，更關注弱勢兒少及特殊需求兒童藝術參與，將教育與數位平權理念延伸至美國、巴西、墨西哥、中國大陸、哥倫比亞及阿根廷等地，讓孩子不因家庭背景、地域或身心條件而失去學習與發展機會。

威剛以企業核心能力串聯教育資源與公益夥伴，創造「受助者成為助人者」的正向循環，讓教育成為打破機會落差的力量，為下一代開啟更公平、更具包容性的成長道路。

威剛 永續 平權

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