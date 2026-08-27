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SEMCO率先調漲OEM報價 集邦：MLCC正式進入漲價循環

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

MLCC市場漲價訊號進一步擴大。集邦27日表示，南韓大廠SEMCO近期率先調漲第4季對OEM、ODM客戶報價，一改過去僅對代理商調價的做法，顯示MLCC產業正式進入上升循環。隨消費規訂單持續外溢，台、陸系廠第4季報價也可望維持上漲。

集邦預估，SEMCO消費規X5R產品平均漲幅將達25%至30%，主要是希望抑制下單需求，並騰出產能擴充高階產品線；應用於AI伺服器的高階X6S產品則依客戶議價，平均漲幅約10%至20%。

至於日系大廠Murata、Taiyo Yuden及Kyocera，目前仍持觀望態度，報價維持不變。集邦指出，日廠後續是否跟進調價，將成為MLCC漲勢能否進一步擴大的重要觀察指標。

受惠消費規中高容訂單外溢，台、陸系廠第4季報價預估平均上漲10%至20%，並以消費規中高容產品為主要漲價標的。隨訂單增加，相關廠商產能利用率同步走高，部分供應商已接近九成。

AI資料中心需求強勁也進一步加劇供需缺口。集邦表示，光通訊模組供貨缺口擴大，連帶推升MLCC需求，相關業者正積極尋求台、陸系供應商支援。相較之下，傳統ICT及車用市場展望仍偏保守，加上中國大陸、美國經濟成長動能趨緩，下半年傳統市場恐面臨旺季不旺。

集邦預期，在SEMCO率先漲價、台陸系廠產能利用率走高，以及AI相關需求持續增加下，第4季MLCC供需缺口將進一步擴大，價格也將延續走升態勢。

OEM 漲價 調漲

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