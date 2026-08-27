TrendForce: SEMCO 領漲第4季對 OEM 報價 開啟 MLCC 產業上升循環

根據TrendForce最新MLCC產業研究，南韓大廠SEMCO近期率先針對OEM、ODM客戶調漲2026年第4季報價，一改過去僅對代理商調價的做法，意味著MLCC產業正式邁入上升格局。

TrendForce預估，SEMCO將對OEM、ODM客戶平均上調消費規X5R產品價格25%至30%，藉此抑制下單意願、騰出產能以擴充高階產線。應用於AI server的高階X6S產品則依客戶議價，平均漲幅將落在10%至20%不等。日系大廠Murata、Taiyo Yuden、Kyocera目前持觀望態度、報價持平，後續是否跟進調價，將是觀察漲勢能否擴大的關鍵。

受惠消費規中高容訂單外溢效應，台、陸系廠第4季報價維持上升態勢，預估平均漲幅達10%至20%，以消費規中高容產品為主要漲價標的。廠商產能稼動率同步提高，部分供應商已接近9成。此外，由於AI資料中心需求持續強勁，光通訊模組供貨缺口擴大，連帶導致MLCC需求吃緊，相關廠商也積極尋求台、陸系業者支援。相對而言，傳統ICT與車用市場展望保守，且中國大陸和美國經濟成長動能趨緩、終端消費信心承壓，下半年傳統市場恐呈現「旺季不旺」。

TrendForce表示，隨著消費規中高容訂單向台、陸系廠外溢，稼動率墊高，且SEMCO調漲報價，MLCC產業正式邁入漲價循環。Murata、Taiyo Yuden等日廠是否會跟進，成為觀察下一波漲幅的重要指標，預期第4季將延續MLCC供需缺口擴大、價格走升的態勢。