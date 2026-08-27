元太以電子紙科技實踐教育平權與低碳藝文場域 連三年獲永續行動獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技27日宣布，「e 啟讀出未來」公益專案榮獲第五屆「亞太永續行動獎（APSAA）」銀獎，電子紙導入台北市立美術館（北美館）的低碳顯示應用則獲第六屆「台灣永續行動獎（TSAA）」銀獎，展現元太科技運用核心電子紙技術回應教育平權與低碳轉型的具體成果。其中，「e 啟讀出未來」已連續第三年獲得亞太永續行動獎肯定。

元太科技董事長李政昊表示：「實踐環境與社會永續，是元太科技長期堅持的核心價值。我們不僅致力降低營運對環境與生態的影響，也持續運用電子紙技術推動教育資源平權、低碳城市與智慧永續生活。此次『e 啟讀出未來』及電子紙導入北美館的永續行動，分別獲得亞太及台灣永續行動獎銀獎肯定，是對團隊長期投入的鼓舞，也肯定元太科技持續實踐『永續與獲利齊步並進』的方向。」

「e 啟讀出未來」是元太科技長期推動的社會共融公益專案，自2017年啟動以來，持續運用電子紙閱讀器及數位閱讀內容，協助縮短城鄉及偏鄉地區的教育資源落差，呼應聯合國永續發展目標SDG 4「優質教育」。

專案以「一年一縣市」方式推動，攜手電子紙生態圈夥伴，每年為不同縣市學童打造電子書閱讀器行動圖書館。2025 年，元太科技攜手21家電子紙生態圈夥伴，捐贈1,040台彩色電子書閱讀器予苗栗縣42所國小，每台均搭載164本涵蓋低、中、高年級學童閱讀需求的優質電子書，總捐贈價值突破新台幣3,000萬元，超過2.1萬名學童受惠。

截至目前，「e啟讀出未來」已於全台9個縣市推動，累計捐贈6,125台電子書閱讀器及65.2萬冊電子書，受惠學生超過9萬人，累積捐贈價值近新台幣2億8,612萬元。

除推動教育資源平權，數位閱讀亦有助降低紙本印刷與運輸所產生的環境負荷。依2025年專案估算，以所提供的17萬本電子書計算，扣除1,040台電子書閱讀器製造所產生約43.7公噸CO₂e碳排放後，預估可淨減少約1,228.7公噸CO₂e碳排放，相當於約3座大安森林公園的碳吸存量，讓科技應用在創造教育價值的同時，也兼顧環境永續。

在教育公益行動外，元太科技也持續將電子紙導入公共及藝文場域，推動低碳顯示應用。此次獲得台灣永續行動獎銀獎肯定的專案，由元太科技與台北市立美術館（北美館）合作，於館內導入多款全彩電子紙顯示看板，應用於資訊展示與導覽。

電子紙具備僅在更新畫面時耗電的特性，並採不自發光、利用環境光反射呈現影像的顯示方式，不僅可降低能源消耗，也能在陽光下維持清晰可讀的顯示效果。對展覽及公共場域而言，電子紙可彈性更新數位內容，並減少一次性紙張、輸出物及頻繁更換所產生的資源耗用。北美館為台灣首座現代美術館，長期推動文化與永續理念。透過導入電子紙顯示科技，以低功耗顯示方式呈現館內資訊與導覽內容，展現藝文場館結合數位化與節能減碳的具體實踐。

從教育公益到公共藝文場域，元太持續拓展電子紙科技的永續應用，發揮低功耗、數位化及可重複更新內容等特性，讓顯示科技從產品創新進一步創造環境與社會價值，以核心技術回應全球永續發展需求。