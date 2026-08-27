華碩商用 PC 上半年穩踞台灣雙冠

華碩（2357）商用電腦2026上半年再創佳績！根據市調機構IDC最新報告顯示，華碩商用筆電以34.4%市佔率穩居第一，商用桌機亦以35.7%拿下冠軍，雙雙位居台灣商用電腦市場第一，展現長期深耕商用市場的領先地位。瞄準企業 AI 應用加速落地，華碩推出全新 ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower（P700ML），以高效運算、彈性擴充與可靠資安防護，提升營運效率與部署效率，協助企業穩健推進 AI 數位轉型。

ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower 最高搭載 Intel Core Ultra 9 處理器、可選配NVIDIA GeForce RTX 5060 獨立顯示卡與 64GB DDR5記憶體，滿足 AI 應用、3D 繪圖與影音製作等專業需求，穩定應對高負載任務。儲存空間最高支援4TB 雙SSD +2TB 單HDD，共計 6 TB儲存配置，讓企業可靈活管理專案檔案與大量營運資料。

針對企業長期部署與 IT 維運情境，ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower 具備完整 I/O 連接埠，串聯各式周邊設備更為直覺，減少額外轉接需求；免工具拆卸機殼與組件設計，方便 IT 人員進行硬碟更換、設備維護與硬體升級。散熱設計也同樣出色，在面對長時間、高負載運作時，兼顧穩定高效能與低噪音表現，無論日常辦公或執行繁重任務，都能維持安靜順暢的工作節奏。

ASUS ExpertCenter P700 Mini Tower通過 MIL-STD 810H 美國軍規測試；並內建獨立 TPM 2.0 晶片、實體隔離的安全處理器單元、ASUS BIOS 自我修復功能並符合NIST SP 800-155 標準規範，從硬體、軟體到韌體層層守護企業系統與機敏資料。針對企業多元部署需求，華碩提供少量客製化、ASUS DaaS 租賃服務、三年保固及到府維修，從前期導入到後續維運，提供完整支援。

回應企業數位轉型需求，ASUS EXPERTHUB 解決方案任意門嚴選超過百項軟硬體、雲端服務、AI 應用與資安解決方案，提供一站式顧問與整合服務。從需求診斷到方案媒合，協助不同轉型階段的企業快速找到合適資源，降低技術導入門檻，持續提升營運效率與數位競爭力。