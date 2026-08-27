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AI訂單大爆發！半導體設備大廠萬潤台中設2廠 經發局助攻加速落地

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局長張峯源（中）與萬潤科技資深副總蔣正彥（左）討論產業動態。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（中）與萬潤科技資深副總蔣正彥（左）討論產業動態。圖／台中市政府提供

AI、高效能運算帶動先進封裝需求訂單大爆發，半導體設備大廠萬潤科技因應訂單急增，今年3月成立台中廠後，4月再加碼購置西屯區廠房。經發局昨拜訪萬潤科技，承諾其建照及工廠登記等行政流程「一條龍」協助，加速企業落地生產，搶占全球AI晶片商機。

經發局指出，台中擁有完整的精密機械、金屬加工及半導體產業聚落，從機械加工、關鍵零組件到製造人才，均具備深厚產業基礎。此次訪廠深入了解萬潤科技因應AI及先進封裝市場發展的布局。

萬潤科技資深副總經理蔣正彥分享，半導體設備產業講求即時服務，客戶需求往往需要快速回應，公司主要客戶及合作夥伴多位於中部，在台中設廠可更貼近客戶端，縮短設備交付、安裝及技術服務時間；加上中部供應鏈完整、製造人才充沛，是公司此次選擇台中擴產的重要考量。

萬潤科技指出，公司積極投入散熱技術與設備研發，包括與客戶共同開發高導熱材料於晶片製程的應用。因應訂單成長及新產能布局，也持續擴大人才招募；經發局說明，市府將持續鏈結產學與就業資源，協助企業在擴大投資的同時充實所需人才量能。

經發局說明，市府持續掌握企業設廠及營運需求，透過行政協助及跨局處協調，降低企業投資過程中的行政障礙，讓投資案加速落地。

經發局強調，面對AI、高效能運算及半導體先進製程動新一波產業需求，市府積極協助尋找適合的產業用地及廠房，並串聯半導體、精密機械、金屬加工等既有產業鏈及人才資源，協助企業在台中落地、擴產及接單，吸引更多半導體設備與上下游業者投資布局，持續壯大台中AI及半導體產業聚落。

台中市經發局長張峯源（左）與萬潤科技董事長特助盧慧柔（右）合影。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（左）與萬潤科技董事長特助盧慧柔（右）合影。圖／台中市政府提供

萬潤 半導體 台中

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