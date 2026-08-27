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工研院智慧生活挑戰營 引領學童體驗智慧科技魔法

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院長期推動科技向下札根，關懷弱勢與偏鄉學童，今（27）日在新竹舉辦「2026智慧生活挑戰營」，邀請來自苗栗縣、新竹縣市14所學校、共62名學童化身小小科學家，以互動闖關體驗，展現智慧科技寓教於樂的價值與應用。左起為工研院產業學院經理黃艾芷、工研院社會公益委員會副主委謝國倫、工研院社會公益委員會主委何大安、工研院產業學院組長王國烜。圖／工研院提供
工研院長期推動科技向下札根，關懷弱勢與偏鄉學童，今（27）日在新竹舉辦「2026智慧生活挑戰營」，邀請來自苗栗縣、新竹縣市14所學校、共62名學童化身小小科學家，以互動闖關體驗，展現智慧科技寓教於樂的價值與應用。左起為工研院產業學院經理黃艾芷、工研院社會公益委員會副主委謝國倫、工研院社會公益委員會主委何大安、工研院產業學院組長王國烜。圖／工研院提供

工研院27日在新竹舉辦「2026智慧生活挑戰營」，規劃融合機械、淨零永續、AI科技與虛實互動等跨領域技術課程，邀請來自苗栗縣、新竹縣市14所學校、共62名學童化身小小科學家，以互動闖關體驗，展現智慧科技寓教於樂的價值與應用，希望在孩童心中播下學習探索的種子，為未來增加更多元的發展機會。

工研院院長辦公室主任暨社會公益委員會主委何大安表示，工研院致力研發各式創新技術，並將科技轉化為溫暖的公益力，積極推動「科技應用與服務」、「科技教育推廣」及「企業志工」三個核心面向。在科技教育推廣部分，工研院每年都舉辦「兒童科技學習營」，將院內豐富的科技資源，轉化為教育素材，透過數位學習能量，帶領學童學習科普知識。近年來也藉由花東公益平台及釣竿團隊，推動科技普惠落地偏鄉，縮短城鄉落差，提升教育平權理念。隨著AI科技多元應用在百工百業，工研院也將機器人、無人機、淨零永續、AI辨識與虛實互動等研發成果，轉譯為易懂且生活化的科普內容，期望以樂趣啟發孩童潛力，擴大他們的生活體驗與視野，讓科技教育的種子成為孩童探索世界，勇敢追夢的推動力。

今年營隊特別設計8項科技關卡，將艱澀的專業技術變成好玩的「科技魔法」，讓孩子們在探索互動中學得科技知識。「科技探索基地：小小研發家出任務」課程，帶領學童深入了解前瞻科技的奧秘。在「揮桿挑戰場：AI高爾夫小高手」中，則運用高擬真虛實互動模擬系統，讓孩子們化身運動科技達人，體驗揮桿與精準運動樂趣。「低碳建築實驗室：神奇水泥小達人」關卡，則讓學童接觸先進的AI低碳無機聚合混凝土技術，認識能減少碳排放的環保智慧建築材料。「天空巡邏小英雄：無人機飛行探險隊」則展示功能強大的多功能無人機系統，讓孩童認識無人機在勘災、巡檢、探勘等應用，打造更堅實的韌性社會。

在AI科技應用的部分，讓孩童體驗AI已經無所不在，深入各行各業。例如將AI科技結合智慧導覽系統，引領學童在智能導覽中進行豐富的生態大冒險，體驗臉部情緒與手勢辨識技術。在檢測機械設備部分，AI可透過聲音頻率判斷設備零件狀態，提高良率，協助產業提升效能與產能。隨著農牧業面臨人力不足痛點，「智慧雞舍管理巡檢機器人」內建AI 視覺辨識與導航模組，可化身農場巡邏小管家，降低農牧業的人力負擔與疾病傳染率，實現智慧農業的願景。

工研院研發「智慧雞舍管理巡檢機器人」，內建AI 視覺辨識與導航模組，可化身農場巡邏小管家，降低農牧業的人力負擔與疾病傳染率，解決農牧業人力不足痛點，孩童也親自操作互動。 圖／工研院提供
工研院研發「智慧雞舍管理巡檢機器人」，內建AI 視覺辨識與導航模組，可化身農場巡邏小管家，降低農牧業的人力負擔與疾病傳染率，解決農牧業人力不足痛點，孩童也親自操作互動。 圖／工研院提供

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