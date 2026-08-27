Meta 公布2026上半年在台打詐成果 主動移除台灣逾310萬則詐騙廣告

Meta公布今年1月至7月中，在台灣主動下架超過310萬則詐騙廣告，並停用逾四萬個涉及詐騙的廣告帳號；自2024年3月以來，已在台封鎖累計逾1,000萬則鎖定台灣的詐騙廣告。Meta公布，上半年針對高風險廣告主執行進階實質審查，迅速識別並阻斷在平台上新興的詐騙攻擊路徑。

根據「165打詐儀錶板專網」最新統計，電信網路詐欺呈現持續下降趨勢，2026年7月相較於2024年 8 月，於兩項關鍵指標明顯改善：案件受理數減少43%、財損數減少71%，印證各方協力共同打詐的策略正持續發揮效用。

Meta依循過去數年與數位發展部、內政部及刑事警察局奠定的合作基礎，從強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線三大核心戰略，持續推進打詐行動。近年運用AI自動偵測詐騙、推出名人臉部辨識技術，要求廣告主完成驗證、並揭露廣告的出資者與廣告商資訊；過去數個月，Meta 更進一步針對高風險廣告帳號實施進階驗證機制、強化審查，藉此更有效地識別可疑廣告帳號、限制其廣告投放權限，大幅提高詐騙集團作案門檻與突破防線的難度。

另外，Meta聯合各國執法機關啟動網絡瓦解行動，在台灣與台灣政府分享平台上可疑廣告公司的情報、共同打擊詐騙廣告鏈。Meta發現一家台南廣告公司大量刊登假冒投資專家的詐騙廣告、誘導民眾進入非Meta平台的通訊群組，Meta除了停用相關帳號並發函存證，同時主動向台灣政府分享這項資訊，積極協助專案小組調查，成功破獲以行銷公司為掩護的詐騙引流集團。

Meta以台灣政府通報的可疑資訊為起點，在平台上主動擴大追查。Meta不僅封鎖違規的詐騙廣告，更另行移除超過9.9萬則 Facebook 社團詐騙訊息，同時下架超過2,300個 Threads 帳號。近期台灣出現免費贈品與低價購物詐騙，不法份子在串文上以低價農產品、追星小物、低價商品誘騙民眾，Meta自 2026年6月起至今，已對超過7,900名的Threads用戶採取停權處分。