快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta 公布2026上半年在台打詐成果 主動移除台灣逾310萬則詐騙廣告

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Meta公布今年1月至7月中，在台灣主動下架超過310萬則詐騙廣告，並停用逾四萬個涉及詐騙的廣告帳號；自2024年3月以來，已在台封鎖累計逾1,000萬則鎖定台灣的詐騙廣告。Meta公布，上半年針對高風險廣告主執行進階實質審查，迅速識別並阻斷在平台上新興的詐騙攻擊路徑。

根據「165打詐儀錶板專網」最新統計，電信網路詐欺呈現持續下降趨勢，2026年7月相較於2024年 8 月，於兩項關鍵指標明顯改善：案件受理數減少43%、財損數減少71%，印證各方協力共同打詐的策略正持續發揮效用。

Meta依循過去數年與數位發展部、內政部及刑事警察局奠定的合作基礎，從強化平台阻詐措施、掃蕩詐騙集團網絡、聯手夥伴共築防線三大核心戰略，持續推進打詐行動。近年運用AI自動偵測詐騙、推出名人臉部辨識技術，要求廣告主完成驗證、並揭露廣告的出資者與廣告商資訊；過去數個月，Meta 更進一步針對高風險廣告帳號實施進階驗證機制、強化審查，藉此更有效地識別可疑廣告帳號、限制其廣告投放權限，大幅提高詐騙集團作案門檻與突破防線的難度。

另外，Meta聯合各國執法機關啟動網絡瓦解行動，在台灣與台灣政府分享平台上可疑廣告公司的情報、共同打擊詐騙廣告鏈。Meta發現一家台南廣告公司大量刊登假冒投資專家的詐騙廣告、誘導民眾進入非Meta平台的通訊群組，Meta除了停用相關帳號並發函存證，同時主動向台灣政府分享這項資訊，積極協助專案小組調查，成功破獲以行銷公司為掩護的詐騙引流集團。

Meta以台灣政府通報的可疑資訊為起點，在平台上主動擴大追查。Meta不僅封鎖違規的詐騙廣告，更另行移除超過9.9萬則 Facebook 社團詐騙訊息，同時下架超過2,300個 Threads 帳號。近期台灣出現免費贈品與低價購物詐騙，不法份子在串文上以低價農產品、追星小物、低價商品誘騙民眾，Meta自 2026年6月起至今，已對超過7,900名的Threads用戶採取停權處分。

Meta 詐騙 打詐

延伸閱讀

政院：網路購物詐騙財損增733% 研擬打詐綱領3.0

桃園打詐有成！警銀聯防守護民眾血汗錢 7個月攔阻3.8億

GASA 與 Whoscall 調查 Email 與社群平台成為詐騙新主力

被控害青少年社群媒體成癮 Meta同意賠逾5000億達成和解協議

相關新聞

科技通膨延燒 亞馬遜消費性產品大漲價

科技通膨持續延燒，全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價，漲幅最高六成。市場憂心，亞馬遜大漲價，恐壓抑終端買氣，衝擊元太、鴻海、仁寶等供應鏈相關產品線出貨。

中華立鼎熬40年 等到矽光子商機！用看不見的光搭上先進封裝 晉升中華電小金雞

中華電信子公司中華立鼎，鎖定先進封裝的檢測成長需求，搭上AI浪潮獲利大增。

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

AI、高效能運算快速發展，帶動先進封裝設備及晶片散熱需求持續成長，半導體設備大廠萬潤科技（6187）因應訂單及擴產需求，進一步布局台中。台中市政府經濟發展局特別拜訪萬潤科技，實地了解企業設廠進度及投資需求。

聯發科上半年分紅 人均91萬

聯發科今年上半年員工分紅出爐，預計8月底發放。外界估計，此次聯發科分紅總金額近110億元，較2025年下半年減少3.7％。以可參與分紅員工數約1.2萬人推算，平均每人可分得91.63萬元，實際仍視個人績效等標準而有所差異。

SpaceX星艦發射基地預算衝3.2兆 昇達科、啟碁、同欣電吃補

SpaceX宣布，啟動千億美元（逾新台幣3.2兆元）興建全新的星艦（Starship）發射基地計畫。法人分析，SpaceX執行長馬斯克砸重金做火箭發射基礎建設，為日後發射更多低軌衛星做好準備，透露他衝刺低軌衛星事業「來真的」。

太空訂單豐厚 助攻台廠

SpaceX衝刺低軌衛星布局之際，來自美國國防、太空軍等政府訂單同步大豐收，短短四個月陸續拿下太空軍的太空數據骨幹網路、太空軍國家安全發射計劃，以及川普政府推動金穹飛彈防禦系統的感測與追蹤大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。