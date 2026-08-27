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信評報告：量子運算為企業帶來威脅與機遇 可能顛覆網路安全
中華信評發布標題為「量子運算帶來的資安威脅與機遇」的評論報告中指出，量子運算造就的算力提升雖然能為整體商業和社會帶來重大利益，卻也可能顛覆網路安全，因為當今大多數 IT 系統、線上通訊、金融交易以及其他敏感的數位資訊皆受到金鑰加密技術保護，一旦遭到破解，便不可能實現安全、大規模的數位互動。
中華信評總經理李美鈴在該篇報告中指出，量子運算的主要隱憂在於其優化攻擊的能力以及更快的處理速度，攻擊者能藉此辨識出最脆弱的攻擊路徑，修改惡意軟體以逃避偵測，並協調多階段攻擊，同時縮短防禦者偵測和因應威脅的時間窗口。不過，李美鈴強調，可用於增強網路攻擊的量子運算，同樣也能用於加強網路防禦，提升網路風險建模與優化的能力，並協助防禦者在設計安全架構時，就成本、覆蓋範圍和韌性之間的權衡做出更佳的決策。因此，如何在量子電腦普及化之前提升管理此一數位轉型的能力，儼然已成為當前企業難以迴避的挑戰。
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