快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

信評報告：量子運算為企業帶來威脅與機遇 可能顛覆網路安全

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評發布標題為「量子運算帶來的資安威脅與機遇」的評論報告中指出，量子運算造就的算力提升雖然能為整體商業和社會帶來重大利益，卻也可能顛覆網路安全，因為當今大多數 IT 系統、線上通訊、金融交易以及其他敏感的數位資訊皆受到金鑰加密技術保護，一旦遭到破解，便不可能實現安全、大規模的數位互動。

中華信評總經理李美鈴在該篇報告中指出，量子運算的主要隱憂在於其優化攻擊的能力以及更快的處理速度，攻擊者能藉此辨識出最脆弱的攻擊路徑，修改惡意軟體以逃避偵測，並協調多階段攻擊，同時縮短防禦者偵測和因應威脅的時間窗口。不過，李美鈴強調，可用於增強網路攻擊的量子運算，同樣也能用於加強網路防禦，提升網路風險建模與優化的能力，並協助防禦者在設計安全架構時，就成本、覆蓋範圍和韌性之間的權衡做出更佳的決策。因此，如何在量子電腦普及化之前提升管理此一數位轉型的能力，儼然已成為當前企業難以迴避的挑戰。

華信 資安 網路

延伸閱讀

中華資安技術 奪得國際大獎

AI跑太快、人類還沒準備好！蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

美指中國駭客入侵司法部、NASA等機構 已查封相關網域

國際小學堂／開放權重AI 在開源、閉源間折衷

相關新聞

科技通膨延燒 亞馬遜消費性產品大漲價

科技通膨持續延燒，全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價，漲幅最高六成。市場憂心，亞馬遜大漲價，恐壓抑終端買氣，衝擊元太、鴻海、仁寶等供應鏈相關產品線出貨。

中華立鼎熬40年 等到矽光子商機！用看不見的光搭上先進封裝 晉升中華電小金雞

中華電信子公司中華立鼎，鎖定先進封裝的檢測成長需求，搭上AI浪潮獲利大增。

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

AI、高效能運算快速發展，帶動先進封裝設備及晶片散熱需求持續成長，半導體設備大廠萬潤科技（6187）因應訂單及擴產需求，進一步布局台中。台中市政府經濟發展局特別拜訪萬潤科技，實地了解企業設廠進度及投資需求。

聯發科上半年分紅 人均91萬

聯發科今年上半年員工分紅出爐，預計8月底發放。外界估計，此次聯發科分紅總金額近110億元，較2025年下半年減少3.7％。以可參與分紅員工數約1.2萬人推算，平均每人可分得91.63萬元，實際仍視個人績效等標準而有所差異。

SpaceX星艦發射基地預算衝3.2兆 昇達科、啟碁、同欣電吃補

SpaceX宣布，啟動千億美元（逾新台幣3.2兆元）興建全新的星艦（Starship）發射基地計畫。法人分析，SpaceX執行長馬斯克砸重金做火箭發射基礎建設，為日後發射更多低軌衛星做好準備，透露他衝刺低軌衛星事業「來真的」。

太空訂單豐厚 助攻台廠

SpaceX衝刺低軌衛星布局之際，來自美國國防、太空軍等政府訂單同步大豐收，短短四個月陸續拿下太空軍的太空數據骨幹網路、太空軍國家安全發射計劃，以及川普政府推動金穹飛彈防禦系統的感測與追蹤大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。