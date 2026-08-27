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Google Cloud推AI代理彈性計費 助管控算力成本

中央社／ 台北27日電

隨著企業加速導入生成式人工智慧（AI）及具備自主執行任務能力的AI代理，背後的算力成本也成為財務管控一大考驗。Google Cloud今天宣布推出全新彈性計費機制與成本控制工具，導入AI時代的財務營運（FinOps）理念，協助企業掌握預算界線與財務透明度。

FinOps（Financial Operations，財務營運）是結合財務、工程與業務營運的成本管理方法，旨在讓企業花費的每一分雲端預算都能創造最大商業價值。

Google Cloud在官方部落格發文指出，以往企業採購企業級AI服務多以「按使用者席次（per-user seats）訂閱」為主，但在AI代理執行複雜且長期的背景運算時，固定授權模式往往較缺乏彈性。

為解決企業痛點，Google Cloud在GeminiEnterprise、Google Antigravity等平台及開發工具Android Studio推出更具彈性的計費機制與全新的成本管理工具。

舉例來說，企業除了維持既有的固定授權之外，現在可彈性混搭全新的「即用即付」（pay-as-you-go）機制，無需預先支付基礎訂閱費或承諾綁定，僅依實際消耗的運算量與詞元（Token，AI模型的最小運算單位）計費。

針對具有長期且穩定AI運算需求的企業，GoogleCloud推出彈性節省方案，旨在降低詞元成本，同時保有預算彈性；企業可根據Gemini Enterprise整體使用量，設定每月支出承諾，即可享有1年期9折、3年期8折的優惠。

此外，當專案需要明確的財務界線時，企業可以直接在Google Cloud帳單控制台中設定每月支出上限，系統會在預算消耗達到50%、80%和100%時自動發送電子郵件警示；一旦專案觸及上限，系統會主動暫停應用程式介面（API）呼叫以防超支，管理者也可以隨時將超出的用量轉換為按量計費模式。

Google Cloud 算力 Google

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