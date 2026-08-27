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國際半導體展9月2日登場 神盾集團展出無人機和機器人
SEMICON Taiwan 2026將於9月2日登場，神盾集團將再度參展，以無人機和機器人為展出重點。
神盾集團旗下迅杰科技表示，半導體展將以AI智慧無人機為展示主軸，呈現半導體技術如何從晶片延伸至實際飛行應用。
迅杰指出，AI軟體透過模擬環境訓練World Model，並與三軸增穩雲台相機模組整合，使無人機具備環境感知與自主任務規劃能力。同時整合衛星IoTDongle，支援雙向衛星通訊與多星系GNSS定位，突破傳統網路的覆蓋限制，提供遠距訊息傳輸，進一步拓展多元任務場景。
安格科技將展示以AI之眼為核心的智慧機器人技術，讓機器能夠看見並理解真實世界。
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