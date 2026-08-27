AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

AI、高效能運算快速發展，帶動先進封裝設備及晶片散熱需求持續成長，半導體設備大廠萬潤科技（6187）因應訂單及擴產需求，進一步布局台中。台中市政府經濟發展局特別拜訪萬潤科技，實地了解企業設廠進度及投資需求。

經發局表示，萬潤科技綜合評估產業鏈、客戶分布、交通及人才等條件後，選定台中作為擴產據點，今年3月完成台中廠設立、4月再購置西屯廠房；針對業者關心的建照、工廠登記等行政程序，市府也將積極提供協助，盼加速企業落地生產。

經發局指出，台中位處台灣南北交通樞紐，更擁有完整的精密機械、金屬加工及半導體產業聚落，從機械加工、關鍵零組件到製造人才，均具備深厚產業基礎。

萬潤科技資深副總經理蔣正彥分享，半導體設備產業講求即時服務，客戶需求往往需要快速回應，而公司主要客戶及合作夥伴多位於中部地區，在台中設廠可更貼近客戶端，縮短設備交付、安裝及技術服務時間；加上中部供應鏈完整、製造人才充沛，是公司此次選擇台中擴產的重要考量。

經發局長張峯源進一步表示，此次訪廠可深入了解萬潤科技因應AI及先進封裝市場發展的布局。

蔣正彥也表示，隨著AI晶片朝高算力發展，先進封裝及晶片散熱需求持續升溫，公司除擴充相關設備產能，也積極投入散熱技術與設備研發，包括與客戶共同開發高導熱材料於晶片製程的應用。

因應訂單成長及新產能布局，萬潤科技也持續擴大人才招募。張峯源表示，台中擁有完整製造業聚落及技術人才基礎，市府將持續鏈結產學與就業資源，協助企業在擴大投資的同時充實所需人才量能。

經發局提到，萬潤科技此次選擇台中設廠並持續加碼布局，反映台中在客戶市場、交通區位、產業供應鏈及製造人才等面向的綜合優勢。

尤其企業從今年3月設立台中廠、4月進一步購置西屯廠房，展現企業因應市場需求、加速擴充產能的投資動能；市府也將持續掌握企業設廠及營運需求，透過行政協助及跨局處協調，降低企業投資過程中的行政障礙，讓投資案加速落地。

經發局強調，面對AI、高效能運算及半導體先進製程持續帶動新一波產業需求，市府將從企業實際需求出發，積極協助尋找適合的產業用地及廠房，並串聯半導體、精密機械、金屬加工等既有產業鏈及人才資源，協助企業在台中落地、擴產及接單，吸引更多半導體設備與上下游業者投資布局，持續壯大台中AI及半導體產業聚落。