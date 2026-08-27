快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市經發局長張峯源(左)及萬潤科技董事長特助盧慧柔。圖／台中市經發局提供
台中市經發局長張峯源(左)及萬潤科技董事長特助盧慧柔。圖／台中市經發局提供

AI、高效能運算快速發展，帶動先進封裝設備及晶片散熱需求持續成長，半導體設備大廠萬潤科技（6187）因應訂單及擴產需求，進一步布局台中台中市政府經濟發展局特別拜訪萬潤科技，實地了解企業設廠進度及投資需求。

經發局表示，萬潤科技綜合評估產業鏈、客戶分布、交通及人才等條件後，選定台中作為擴產據點，今年3月完成台中廠設立、4月再購置西屯廠房；針對業者關心的建照、工廠登記等行政程序，市府也將積極提供協助，盼加速企業落地生產。

經發局指出，台中位處台灣南北交通樞紐，更擁有完整的精密機械、金屬加工及半導體產業聚落，從機械加工、關鍵零組件到製造人才，均具備深厚產業基礎。

萬潤科技資深副總經理蔣正彥分享，半導體設備產業講求即時服務，客戶需求往往需要快速回應，而公司主要客戶及合作夥伴多位於中部地區，在台中設廠可更貼近客戶端，縮短設備交付、安裝及技術服務時間；加上中部供應鏈完整、製造人才充沛，是公司此次選擇台中擴產的重要考量。

經發局長張峯源進一步表示，此次訪廠可深入了解萬潤科技因應AI及先進封裝市場發展的布局。

蔣正彥也表示，隨著AI晶片朝高算力發展，先進封裝及晶片散熱需求持續升溫，公司除擴充相關設備產能，也積極投入散熱技術與設備研發，包括與客戶共同開發高導熱材料於晶片製程的應用。

因應訂單成長及新產能布局，萬潤科技也持續擴大人才招募。張峯源表示，台中擁有完整製造業聚落及技術人才基礎，市府將持續鏈結產學與就業資源，協助企業在擴大投資的同時充實所需人才量能。

經發局提到，萬潤科技此次選擇台中設廠並持續加碼布局，反映台中在客戶市場、交通區位、產業供應鏈及製造人才等面向的綜合優勢。

尤其企業從今年3月設立台中廠、4月進一步購置西屯廠房，展現企業因應市場需求、加速擴充產能的投資動能；市府也將持續掌握企業設廠及營運需求，透過行政協助及跨局處協調，降低企業投資過程中的行政障礙，讓投資案加速落地。

經發局強調，面對AI、高效能運算及半導體先進製程持續帶動新一波產業需求，市府將從企業實際需求出發，積極協助尋找適合的產業用地及廠房，並串聯半導體、精密機械、金屬加工等既有產業鏈及人才資源，協助企業在台中落地、擴產及接單，吸引更多半導體設備與上下游業者投資布局，持續壯大台中AI及半導體產業聚落。

台中市經發局長張峯源(右2)與萬潤科技蔣正彥資深副總討論產業動態。圖／台中市經發局提供
台中市經發局長張峯源(右2)與萬潤科技蔣正彥資深副總討論產業動態。圖／台中市經發局提供

萬潤 台中 台中市

延伸閱讀

AI淘金熱鎖定「賣鏟人」 安聯00412A搶進亞洲半導體供應鏈

台積電效應22家優良供應商嘉義徵才 逾百職缺起薪4萬最高月薪6萬

輝達財報報喜AI續旺！00891含輝量達6成 台積電聯發科受惠深

AI 淘金熱方興未艾 首檔00412A 聚焦亞洲半導體成最強「賣鏟人」

相關新聞

科技通膨延燒 亞馬遜消費性產品大漲價

科技通膨持續延燒，全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價，漲幅最高六成。市場憂心，亞馬遜大漲價，恐壓抑終端買氣，衝擊元太、鴻海、仁寶等供應鏈相關產品線出貨。

中華立鼎熬40年 等到矽光子商機！用看不見的光搭上先進封裝 晉升中華電小金雞

中華電信子公司中華立鼎，鎖定先進封裝的檢測成長需求，搭上AI浪潮獲利大增。

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

AI、高效能運算快速發展，帶動先進封裝設備及晶片散熱需求持續成長，半導體設備大廠萬潤科技（6187）因應訂單及擴產需求，進一步布局台中。台中市政府經濟發展局特別拜訪萬潤科技，實地了解企業設廠進度及投資需求。

聯發科上半年分紅 人均91萬

聯發科今年上半年員工分紅出爐，預計8月底發放。外界估計，此次聯發科分紅總金額近110億元，較2025年下半年減少3.7％。以可參與分紅員工數約1.2萬人推算，平均每人可分得91.63萬元，實際仍視個人績效等標準而有所差異。

SpaceX星艦發射基地預算衝3.2兆 昇達科、啟碁、同欣電吃補

SpaceX宣布，啟動千億美元（逾新台幣3.2兆元）興建全新的星艦（Starship）發射基地計畫。法人分析，SpaceX執行長馬斯克砸重金做火箭發射基礎建設，為日後發射更多低軌衛星做好準備，透露他衝刺低軌衛星事業「來真的」。

太空訂單豐厚 助攻台廠

SpaceX衝刺低軌衛星布局之際，來自美國國防、太空軍等政府訂單同步大豐收，短短四個月陸續拿下太空軍的太空數據骨幹網路、太空軍國家安全發射計劃，以及川普政府推動金穹飛彈防禦系統的感測與追蹤大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。