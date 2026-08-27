弘塑宣布 策略性投資青輝先進材料

半導體濕製程與先進封裝設備大廠弘塑（3131）於今日宣布，策略性投資青輝先進材料。

在弘塑旗下子公司佳霖取得日本青輝半導體的產品代理權後，該公司針對青輝的第一階段策略性投資款項也正式到位。弘塑表示，此舉象徵雙方合作正式由通路代理升級為技術股權夥伴與在地化製造。

弘塑指出，隨著AI與高效能運算（HPC）晶片對算力、散熱與能耗的要求日益嚴苛，半導體堆疊架構已從後段封裝提前至晶圓製造前段。青輝的核心技術源自國際鍵合權威、日本東京大學名譽教授須賀唯知（Tadatomo Suga）的研究團隊，並掌握次世代三大關鍵核心，包括親水性混合鍵合技術（Hybrid Bonding）、表面活化鍵合技術（SAB），及聚焦超原子束平坦化拋光技術。

透過此次策略投資，弘塑強調，將發揮深厚的設備製造底蘊與本土供應鏈整合實力，把國際頂尖鍵合技術引進台灣落地生產，共同打造首座具備本土製造與頂尖研發實力的混合鍵合設備與材料解決方案中心。

弘塑董事長兼執行長張鴻泰提到，鍵合技術已是決定次世代晶片效能與散熱良率的最關鍵節點。這次從代理跨入技術投資與在地化生產，是弘塑落實先進技術深耕台灣、在地化賦能全球供應鏈的重要里程碑。未來將持續發揮機台設計與量產製造實力，攜手夥伴協助台灣半導體產業在先進封裝領域維持全球領先優勢。