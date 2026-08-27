IDC 2026 全球手機出貨量將迎來史上最大跌幅達16.7%

市調公司IDC表示，預估2026年全球智慧型手機出貨量下降將打破業界紀錄，同時，記憶體短缺將推高智慧型手機平均價格至581美元，高於前一季預測的550美元。2026年全球智慧型手機出貨量將略高於10億台，較去年下降16.7%，較前一季預測的13.9%擴大了2.8個百分點，創下產業史上最大年度跌幅。

不過，市場規模並未同步縮小，2026年全球智慧型手機市場價值預計將成長6.3%，達到6,130億美元。價格上漲抵銷了出貨量下降的影響，導致罕見的「銷售量減少但價值提升」的情況。

在價格上漲浪潮中，售價為100美元的智慧型手機面臨嚴重的生存壓力。專注於低端市場的Android製造商利潤率已薄，目前正削減低階機型，並將產品線轉向較高價格區間。