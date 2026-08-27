GASA 與 Whoscall 調查 Email 與社群平台成為詐騙新主力

信任科技服務商Gogolook（6902）旗下陌生來電辨識App Whoscall近日攜手全球防詐聯盟GASA（Global Anti-Scam Alliance） 共同發布《2026 亞洲詐騙調查報告：台灣篇》。調查顯示，儘管台灣民眾在識別與預防詐騙上已有極高警覺性，但詐騙集團管道多元，逐漸將詐騙場域轉向Email和社群平台，且「重複受騙」與「心理創傷」議題仍亟需社會與公私部門持續關注。

根據《2026 亞洲詐騙調查報告》指出，有 75%的民眾在過去一年曾遭遇詐騙情境。其中有52%選擇與詐騙集團進行互動，更有23%因互動而被騙錢、12%曾提供個人資訊。未進一步互動的主要原因包含「原則上不回應陌生訊息（42%）」、「訊息看似不合常理（41%）」及「優惠太好而不切實際（37%）」。18%的家長指出其子女曾遭到詐騙，顯示詐騙威脅藉由遊戲、網購等數位場景滲透，已延伸至青少年與未成年族群。

在金錢損失的詐騙受害者中，「二次受害」成為不可忽視的防詐漏洞。數據顯示，在過去12個月內曾因詐騙而損失金錢的受害者中，高達45%的台灣成年受害者表示自己受騙不止一次，平均每位受害者遭遇財損的次數高達2次，更有45%的受害者重複受騙。這項數據警示，詐騙集團傾向於針對重複受害者，凸顯出防詐教育不能僅止於一次性宣導，更需加強對已受害群體提供後續跟蹤與保護。

詐騙管道洗牌，Email與社群平台快速崛起，其中電話詐騙接觸率由去年的50%降至44%，但Email則由 37%升至44%，與電話並列第一；社群平台也攀升至41%，顯示詐騙正加速轉向數位管道。LINE、Facebook成為最常遇到詐騙的數位平台，其次為 Gmail。

在詐騙形態方面，投資詐騙最普遍，高達82%民眾曾接觸投資詐騙、81% 曾接觸購物詐騙；感情詐騙雖非接觸率最高，但以19%居各類詐騙互動率之冠。

33%受害者遭親友或社會責怪，比例遠高於亞洲平均18%；另有44%受害者會定期擔心再次受騙，凸顯詐騙造成的心理與社會「二次傷害」。

Gogolook 共同創辦人暨執行長郭建甫表示，詐騙手法高度AI化、劇本日益精細且加速向多元管道滲透，單靠單一機構或政府執法已無法全面應對。透過發布《2026 亞洲詐騙調查報告》，以數據洞察與趨勢，喚起社會對數位信任危機與詐騙受害者的重視。Gogolook 長期深耕防詐技術，並透過亞洲最大的詐騙資料庫與各國政府跨界合作，將持續升級防詐技術，協助民眾有效辨識詐騙。