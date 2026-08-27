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博弘雲端迎新任總經理陳仲儒 開啟 AI 驅動成長新篇章

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
博弘雲端新任總經理陳仲儒。圖／業者提供
博弘雲端新任總經理陳仲儒。圖／業者提供

台灣多雲解決方案領導品牌博弘雲端（6997）於日前董事會已正式任命陳仲儒（Jerry Chen）出任總經理（CEO），並自 2026 年 9 月 7 日起生效。公司表示，此項任命標誌著公司正式邁入下一階段的成長、轉型與 AI 驅動創新。

博弘雲端指出，陳仲儒擁有超過 25 年跨足科技、雲端、數位轉型與夥伴生態系發展的深厚領導經驗，曾於 Microsoft 及其他大型跨國企業擔任高階主管，在推動業務成長、打造高績效團隊、建立策略合作夥伴關係及領導組織轉型等領域，皆具備卓越實績。

在他的領導下，博弘雲端將進一步強化核心雲端與代管服務，同時加速資安、數據與 AI解決方案及企業轉型等關鍵能力。博弘雲端將持續深化客戶及夥伴關係經營、擴充技術生態系，奠定下一代企業科技服務所需的核心優勢。

Microsoft 總經理 雲端

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