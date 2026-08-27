快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科MT8875採台積電4奈米打造 搶企業工業物聯網商機

中央社／ 新竹27日電

IC設計廠聯發科推出新一代數據機型物聯網5G平台MT8875，採用台積電先進低功耗4奈米製程打造，搶攻行動企業、工業及智慧零售物聯網應用市場。

聯發科指出，MT8875搭載升級版8核心中央處理器（CPU）架構，由4個效能核心及4個效率核心組成，效能與能效之間出色平衡，對於功能導向的工業人機介面（HMI）應用相當重要，不僅能快速回應，同時將功耗降至最低。

MT8875提供超過每秒12.8兆次運算（TOPS）的生成式AI加速效能，較前代提升超1倍。在智慧零售領域，MT8875的AI能力可提升自助服務機台、互動式數位看板及電子菜單的使用者體驗。在自動識別與資料擷取應用中，可快速辨識產品及輸入資料，協助工作人員節省時間。

聯發科表示，MT8875將先進5G、Wi-Fi 6E與 Wi-Fi7、衛星NTN連網，以及裝置端生成式AI加速能力整合為單一平台。MT8875讓代工廠商擁有更大的產品設計彈性，打造新一代智慧、隨時保持連線的企業、工業及智慧零售裝置。

奈米 聯發科 物聯網

延伸閱讀

安提國際率先支援NVIDIA Jetson Orin Nano 2 強化邊緣智慧應用

Apple突襲發表Mac mini 最新M6、M5 Pro晶片加持 AI效能最高狂升4倍

輝達宣布推出 Jetson Orin Nano 2 機器人電腦 重新定義入門級邊緣 AI

遠傳深化5G、AI城市對話 攜手打造中台灣智慧治理新應用

相關新聞

科技通膨延燒 亞馬遜消費性產品大漲價

科技通膨持續延燒，全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價，漲幅最高六成。市場憂心，亞馬遜大漲價，恐壓抑終端買氣，衝擊元太、鴻海、仁寶等供應鏈相關產品線出貨。

中華立鼎熬40年 等到矽光子商機！用看不見的光搭上先進封裝 晉升中華電小金雞

中華電信子公司中華立鼎，鎖定先進封裝的檢測成長需求，搭上AI浪潮獲利大增。

AI 訂單帶動！台中市經發局訪萬潤助攻台中廠加速落地

AI、高效能運算快速發展，帶動先進封裝設備及晶片散熱需求持續成長，半導體設備大廠萬潤科技（6187）因應訂單及擴產需求，進一步布局台中。台中市政府經濟發展局特別拜訪萬潤科技，實地了解企業設廠進度及投資需求。

聯發科上半年分紅 人均91萬

聯發科今年上半年員工分紅出爐，預計8月底發放。外界估計，此次聯發科分紅總金額近110億元，較2025年下半年減少3.7％。以可參與分紅員工數約1.2萬人推算，平均每人可分得91.63萬元，實際仍視個人績效等標準而有所差異。

SpaceX星艦發射基地預算衝3.2兆 昇達科、啟碁、同欣電吃補

SpaceX宣布，啟動千億美元（逾新台幣3.2兆元）興建全新的星艦（Starship）發射基地計畫。法人分析，SpaceX執行長馬斯克砸重金做火箭發射基礎建設，為日後發射更多低軌衛星做好準備，透露他衝刺低軌衛星事業「來真的」。

太空訂單豐厚 助攻台廠

SpaceX衝刺低軌衛星布局之際，來自美國國防、太空軍等政府訂單同步大豐收，短短四個月陸續拿下太空軍的太空數據骨幹網路、太空軍國家安全發射計劃，以及川普政府推動金穹飛彈防禦系統的感測與追蹤大單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。