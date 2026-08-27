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聯發科MT8875採台積電4奈米打造 搶企業工業物聯網商機
IC設計廠聯發科推出新一代數據機型物聯網5G平台MT8875，採用台積電先進低功耗4奈米製程打造，搶攻行動企業、工業及智慧零售物聯網應用市場。
聯發科指出，MT8875搭載升級版8核心中央處理器（CPU）架構，由4個效能核心及4個效率核心組成，效能與能效之間出色平衡，對於功能導向的工業人機介面（HMI）應用相當重要，不僅能快速回應，同時將功耗降至最低。
MT8875提供超過每秒12.8兆次運算（TOPS）的生成式AI加速效能，較前代提升超1倍。在智慧零售領域，MT8875的AI能力可提升自助服務機台、互動式數位看板及電子菜單的使用者體驗。在自動識別與資料擷取應用中，可快速辨識產品及輸入資料，協助工作人員節省時間。
聯發科表示，MT8875將先進5G、Wi-Fi 6E與 Wi-Fi7、衛星NTN連網，以及裝置端生成式AI加速能力整合為單一平台。MT8875讓代工廠商擁有更大的產品設計彈性，打造新一代智慧、隨時保持連線的企業、工業及智慧零售裝置。
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