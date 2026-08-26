一座量子電腦低溫腔體大如冰箱！千附精密：訂單非常大 只能滿足5成

量子電腦應用成未來半導體產業下一個亮點，千附精密（6829）切入美國大型國家級光子量子運算業者供應鏈，成最大低溫腔體（Chamber）供應商，總經理賴明村表示，客戶有時間壓力要在2030年商業化提供量子算力，每年開出400～800套需求，千附精密產能預估只能滿足50%。

千附精密從傳統的精密製造：焊接、精密銲接，表面處理起家，近年切入關鍵的半導體檢測、組裝測試設備供應鏈，上半年半導體營收貢獻達4成，由於產業維持雙位數百分比成長，2027年半導體仍將是最大生意來源，業績可望過半，但市場更將焦點放在產業發酵時間點更遠的量子電腦。

最大美系客戶腔體供應商！8月出第二套

千附精密去年與美國量子光子晶片大廠合作，今年5月已經針對客戶出貨第一套量子電腦用低溫腔體，耐2K到4K（約-271～-273℃）絕對低溫考驗，8月則送交第二套，賴明村表示，客戶設計變更正在做第二代驗證，雖千附精密不是客戶接洽的第一家供應商，但現在千附精密是該美系客戶最大腔體供應商。

賴明村指出，千附精密的焊接技術力在台灣居一線水準，量子電腦腔體的製造，是從設計規劃、功能開發、加工、檢測一直到測試一條龍，透過接此專案，也把公司整體的技術能力往上提拉一大步。

對於何時大量產？他表示這取決客戶的規劃，但量子電腦的系統複雜，一個Qbit需要很多連接線，組裝跟測試需要非常長時間，照客戶進度，2029年前應該會將設備推向終端。他補充，未來會看客戶進度跟自己本身產能調配，由於客戶居量子技術領先地位，號稱要最快進入量子算力供應，故未來量子電腦業績也是有機會追上半導體業績。

量子電腦客戶是誰？美系光子量子大廠

法人高度關心千附精密的量子電腦客戶是誰？根據《經濟日報》調查，該客戶傳是美國光子量子運算大廠，具有自行設計量子晶片、系統架構、控制模組及軟體能力，但委託專業晶圓代工廠生產量子晶片，目標2030年建造具備百萬量子位元等級的商用量子電腦，由於技術前沿。

賴明村指出，客戶需求量非常大，一年需要400～800座腔體，一個腔體高2～3米，要耐4K低溫，超低溫設備難度比高溫要多，加上腔體大如冰箱，故生產周期長達4個月，客戶的訂單需求大到千附精密產能根本無法滿足，故客戶很可能會尋找第二供應商，因為客戶也受到美國政府及其他科技公司投資，有目標達成時間壓力。

不貿然擴廠 目前供應量約訂單一半

賴明村坦言，客戶要這麼多量，但千附精密產能一年頂多能提供200~400套，相當需求的一半，雖一套腔體價格破千萬元，但以千附精密的規模，不可能只為了單一客戶去龐大擴產。

不過他也強調，若客戶有非常明確的訂單承諾，千附精密當然就會去調整產線或添購設備，不過這也意味要犧牲其他產線空間，因為軍工、半導體跟量子設備的產線不能完全共用，客戶要針對廠地跟設備做獨立的認證。

而法人擔心，若量子電腦應用崛起，是否會侵蝕現有半導體產業AI（人工智慧）伺服器商機？賴明村表示，兩者用途不同，量子電腦主要應用在醫療新藥開發、天氣預測、高動態資訊的即時回饋、交通系統的即時監控，跟現在AI Server應用是不太一樣。