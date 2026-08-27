聯電大籌資！發債570億擴產 用於購置機器設備及廠務工程

聯電（2303）昨（26）日公告，董事會決議發行海外第七次無擔保轉換公司債，發行總額以18億美元（約新台幣570億元）為上限，募得資金將全數用於購置機器設備及廠務工程。業界分析，聯電大動作籌資，應是有大單落袋，藉由充裕的銀彈擴產，為下一波成長預作準備。

搭配聯電日前啟動的國內可轉債籌資，以及新加坡、台灣南科同步擴產計畫，顯示聯電積極提前部署中長期產能，支應客戶需求。

聯電公告，本次海外無擔保轉換公司債分為A券及B券兩種券別，A、B券合計發行總額度，包括超額認購部分，以18億美元為上限，後續將視市場狀況，選擇單一券別或搭配方式發行。

依目前規劃，每張債券面額暫定20萬美元，若超過20萬美元，將以10萬美元整數倍數發行，發行價格暫定為面額100%，發行期間不超過五年，票面利率暫定為0%，至於最終發行金額、轉換價格、贖回及賣回條件等細節，將授權董事長或其指定之人依市場狀況決定。

聯電近期籌資動作頻頻，日前才完成國內第二次無擔保轉換公司債發行，共計4萬張、發行總額40億元，預計9月3日於櫃買中心掛牌，如今再啟動最高18億美元海外可轉債，資本布局規模進一步放大。

聯電7月底董事會也通過分階段擴產計畫，因應客戶持續成長的需求，除將擴建新加坡廠區無塵室產能，也同步規劃於台灣南科興建新廠，並將今年資本支出調升至20億美元。

法人指出，成熟及特殊製程市場近年逐步朝高階化發展，AI伺服器、網通、車用及高效能運算相關需求，也帶動電源管理、驅動IC、連接晶片及特殊製程需求升溫。

聯電此次同步透過國內、海外可轉債擴大籌資，加上新加坡及南科雙線擴產，後續新增資金將有助加速設備進駐與產能建置，為下一階段成長預作準備。

聯電表示，本次海外可轉債將於向金管會申報生效後募集發行，並於中華民國境外，依銷售地區當地法令及國際市場慣例全數對外公開發行，募資用途主要為購置機器設備及廠務工程。