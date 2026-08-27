聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海斥資17億買加州廠地

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）海外布局不受科技通膨可能壓抑消費性產品線出貨動能影響，昨（26）日公告斥資5,525萬美元（約新台幣17.62億元），取得位於加州的土地與廠房。外界推測，鴻海此次擴大美國投資，應是用於AI研發與產能布局所需，以爭取更多AI商機，降低消費性產品線可能的逆風影響。

鴻海是代子公司Q-Edge Corporation公告取得加州土地及廠房，地點位在2975 and 3001 Stender Way, Santa Clara, CA 95054。交易數量約11萬平方英尺，交易金額5,525萬美元，取得具體目的是營運需求。

業界人士分析，加州是鴻海在美國的AI相關產品研發重鎮，大客戶輝達總部也在加州。此次鴻海取得的土地與廠房位在加州聖塔克拉拉（Santa Clara），不僅是矽谷的核心地帶，也是輝達、超微與英特爾總部所在地，外界推測，此舉可望加強鴻海與各大AI客戶共同研發最新的產品，以搶得先機，進一步擴大在AI機櫃的市占率。

鴻海近期頻頻拓展美國布局，上周甫公告增資美國子公司Q-Edge Corporation1.88億美元（約新台幣60億元），外界推測將藉此擴增美國AI產品相關產能，持續擴大美國AI工廠規模與量能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，客戶明年對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地的研發與製造量能。

資本支出方面，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。

鴻海財務長黃德才之前說，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成。

鴻海 加州 Edge

延伸閱讀

鴻海斥資5,525萬美元取得加州廠房土地 外界推測擴增AI研發、產能

鴻海砸17億元美國購地買廠 估擴AI製造規模

驚奇！蘋果兩款新電腦亮相 搭載最新的M6或M5 Pro晶片

訊芯擬砸不超過20.7億元 越南建置先進封裝產線

相關新聞

科技通膨延燒 亞馬遜消費性產品大漲價

科技通膨持續延燒，全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價，漲幅最高六成。市場憂心，亞馬遜大漲價，恐壓抑終端買氣，衝擊元太、鴻海、仁寶等供應鏈相關產品線出貨。

聯發科上半年分紅 人均91萬

聯發科今年上半年員工分紅出爐，預計8月底發放。外界估計，此次聯發科分紅總金額近110億元，較2025年下半年減少3.7％。以可參與分紅員工數約1.2萬人推算，平均每人可分得91.63萬元，實際仍視個人績效等標準而有所差異。

SpaceX星艦發射基地預算衝3.2兆 昇達科、啟碁、同欣電吃補

SpaceX宣布，啟動千億美元（逾新台幣3.2兆元）興建全新的星艦（Starship）發射基地計畫。法人分析，SpaceX執行長馬斯克砸重金做火箭發射基礎建設，為日後發射更多低軌衛星做好準備，透露他衝刺低軌衛星事業「來真的」。

太空訂單豐厚 助攻台廠

SpaceX衝刺低軌衛星布局之際，來自美國國防、太空軍等政府訂單同步大豐收，短短四個月陸續拿下太空軍的太空數據骨幹網路、太空軍國家安全發射計劃，以及川普政府推動金穹飛彈防禦系統的感測與追蹤大單。

鴻海斥資17億買加州廠地

鴻海海外布局不受科技通膨可能壓抑消費性產品線出貨動能影響，昨（26）日公告斥資5,525萬美元（約新台幣17.62億元），取得位於加州的土地與廠房。外界推測，鴻海此次擴大美國投資，應是用於AI研發與產能布局所需，以爭取更多AI商機，降低消費性產品線可能的逆風影響。

聯電大籌資！發債570億擴產 用於購置機器設備及廠務工程

聯電昨（26）日公告，董事會決議發行海外第七次無擔保轉換公司債，發行總額以18億美元（約新台幣570億元）為上限，募得資金將全數用於購置機器設備及廠務工程。業界分析，聯電大動作籌資，應是有大單落袋，藉由充裕的銀彈擴產，為下一波成長預作準備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。