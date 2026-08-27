鴻海斥資17億買加州廠地

鴻海（2317）海外布局不受科技通膨可能壓抑消費性產品線出貨動能影響，昨（26）日公告斥資5,525萬美元（約新台幣17.62億元），取得位於加州的土地與廠房。外界推測，鴻海此次擴大美國投資，應是用於AI研發與產能布局所需，以爭取更多AI商機，降低消費性產品線可能的逆風影響。

鴻海是代子公司Q-Edge Corporation公告取得加州土地及廠房，地點位在2975 and 3001 Stender Way, Santa Clara, CA 95054。交易數量約11萬平方英尺，交易金額5,525萬美元，取得具體目的是營運需求。

業界人士分析，加州是鴻海在美國的AI相關產品研發重鎮，大客戶輝達總部也在加州。此次鴻海取得的土地與廠房位在加州聖塔克拉拉（Santa Clara），不僅是矽谷的核心地帶，也是輝達、超微與英特爾總部所在地，外界推測，此舉可望加強鴻海與各大AI客戶共同研發最新的產品，以搶得先機，進一步擴大在AI機櫃的市占率。

鴻海近期頻頻拓展美國布局，上周甫公告增資美國子公司Q-Edge Corporation1.88億美元（約新台幣60億元），外界推測將藉此擴增美國AI產品相關產能，持續擴大美國AI工廠規模與量能。

鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，客戶明年對AI產能需求仍非常強勁，預期鴻海的資本支出將持續增加，包括台灣、美國、墨西哥及越南等地皆有擴產規劃；其中，應美國在地化需求，將持續擴大德州、威州、俄州及加州等地的研發與製造量能。

資本支出方面，過去幾年隨著AI業務成長，全球製造布局擴大，以及自動化需求提升，鴻海集團持續增加資本支出，2024年約1,363億元，2025年增加至1,738億元，這些前期投資已逐步反映至營收規模與獲利能力。

鴻海財務長黃德才之前說，今年上半年資本支出約809億元，預估2026年全年資本支出將年增超過三成。