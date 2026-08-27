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科技業呈現K型經濟…消費性電子少了AI只能度小月
科技業近年呈現K型經濟，具備AI應用的廠商業績三級跳，如AI伺服器、邊緣AI等，但消費性電子產業卻面臨零組件大漲，在終端產品漲價下，導致銷售需求遇冷，沒有AI的業者只能乾瞪眼，業界憂心，消費性電子相關廠商下半年恐面臨「度小月」。
亞馬遜一系列消費性產品大漲價，是繼PC、蘋果iPad與Mac系列產品、任天堂Siwtch遊戲機、輝達AI伺服器等之後，又一重磅終端電子產品不堪關鍵元件缺料漲價而調高售價的案例，凸顯這波科技通膨狂潮持續肆虐，大廠不得不屈服。
不具名的IC設計業者表示，消費類產品需求確實有所降低，因為記憶體漲價又缺貨，導致下游客戶的產品規畫不得不往兩極化發展，優先把記憶體配置於高階產品，以及將低階產品的記憶體降規。同時，也基於市況可能因此有變化，所以客戶端不敢給予長期承諾，影響了訂單能見度。
也有另一家IC設計廠坦言，終端產品因為要反映成本而漲價，目前已觀察到下半年消費性電子產品的需求有減緩現象。
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