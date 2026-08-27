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聯發科上半年分紅 人均91萬

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科今年上半年員工分紅出爐，預計8月底發放。外界估計，此次聯發科分紅總金額近110億元，較2025年下半年減少3.7％。以可參與分紅員工數約1.2萬人推算，平均每人可分得91.63萬元，實際仍視個人績效等標準而有所差異。

聯發科每年的員工分紅分為兩次發放，上半年度分紅於同年8月底發放，下半年度分紅則於隔年2月底發放。

不過，由於事涉員工薪酬，聯發科向來不評論員工分紅數字。

聯發科的員工分紅總金額與以當期稅前盈餘約兩成發放，該公司今年上半年稅前盈餘約549.81億元，比去年下半年稅前盈餘571.07億元減少3.7％。

外界推算，聯發科今年2月底發放的去年下半年員工分紅總額約114.21億元，平均每人約可領取95.1萬元，8月底發放的今年上半年員工分紅總額約109.96億元，依具資格參與分紅的員工1.2萬人估算，平均每人可領取91.63萬元，惟每人實際可分得的金額，根據部門、職級、考績等條件不同。

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