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科技通膨延燒 亞馬遜消費性產品大漲價

經濟日報／ 記者李珣瑛蕭君暉／新竹、台北報導
全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價。 美聯社
全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價。 美聯社

科技通膨持續延燒，全球電子書暨智慧音箱龍頭亞馬遜宣布，受記憶體等零組件缺貨大漲價導致成本激增影響，將大幅調高電子書、智慧音箱等產品售價，漲幅最高六成。市場憂心，亞馬遜大漲價，恐壓抑終端買氣，衝擊元太（8069）、鴻海、仁寶等供應鏈相關產品線出貨。 

法人分析，這波科技通膨壓力下，以消費性產品為主、缺乏AI產品線護持的廠商恐「傷很大」。亞馬遜台灣供應鏈當中，代工廠多半有AI產品加持，元太主攻電子紙，並且是亞馬遜Kindle電子書的電子紙獨家供應商，雙方合作多年，且元太沒有AI應用，相對「吃虧」。

亞馬遜消費性產品大漲價
亞馬遜消費性產品大漲價

元太坦言，上季首度針對今年營收做出年增20%至25%的預測，不料三周後就收到電子書閱讀器及電子筆記本（eNote）客戶端反應，因記憶體價格大漲，下修今年消費性產品出貨目標、並遞延新機上市時間。元太同步將2026年整體營收成長目標，從原預估的20%至25%，下修為10%至15%。

元太並同步下修今年消費性電子產品展望預估，由原估年增個位數百分比，轉為衰退雙位數百分比。且因消費性產品第3季不旺影響，今年單季營收最高點不再是往年的第3季，將會落在第4季。儘管消費性產品市況疲軟，但元太整體電子紙業務預期維持穩健成長。

根據統計，亞馬遜Kindle電子書在全球電子閱讀器市場稱霸多年，市占率超過七成。元太是亞馬遜Kindle電子書的電子紙獨家供應商，業界研判，一旦亞馬遜產品大漲價而壓抑買氣，影響元太甚大。

亞馬遜在全球智慧音箱也是翹楚。市調公司Intel Market Research指出，全球智慧音箱市場高度集中，亞馬遜Echo系列以32%的營收占比穩居龍頭，Google Nest 系列以22%緊隨其後。

亞馬遜Echo系列智慧音箱因在中文相關支援度相對較弱，在台灣市場並不普遍，但在歐美則是家喻戶曉的產品，滲透率極高，主要代工廠為鴻海、仁寶。

不過，鴻海、仁寶現階段都大力搶進當紅的AI伺服器市場，尤其鴻海主力客戶包括蘋果與輝達都是以高階產品為主，加上AI伺服器單價與比重持續提升，因此，受到亞馬遜消費性電子產品銷售波動的影響小。

綜合外媒報導，亞馬遜表示，消費性電子業正面臨記憶體與儲存元件成本急劇上升，在盡可能長時間吸收這些成本增加後，該公司最近調整整個產品線價格。

亞馬遜這波漲價產品包括Fire TV、Echo、Kindle及Eero等，最高漲幅達六成。其中，智能音箱Echo Dot售價從49.99美元升至79.99美元，單次漲價30美元。

亞馬遜 漲價 電子紙

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