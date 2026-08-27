太空訂單豐厚 助攻台廠

SpaceX衝刺低軌衛星布局之際，來自美國國防、太空軍等政府訂單同步大豐收，短短四個月陸續拿下太空軍的太空數據骨幹網路、太空軍國家安全發射計劃，以及川普政府推動金穹飛彈防禦系統的感測與追蹤大單。

累計這一波SpaceX拿下太空、國防相關訂單總金額已近80億美元，突顯SpaceX在商業用、軍事用以及太空用需求同步快速升溫，也為其供應鏈帶來更多訂單。

今年5月SpaceX拿下美國太空軍的22.9億美元合約，建設太空數據骨幹網路，是戰場通訊專用且是強化版的星鏈網路，即使在地面網路中斷情況下，美國軍方（飛機、艦艇、士兵）仍可即時與地球上任何地點通訊連結，預計2027年底將交付可以運作的原型系統。

此外，川普政府強力推動金穹飛彈防禦系統，其中感測與追蹤層要負責飛彈追蹤任務，因此太空軍推動太空新進目標指示系統計畫，結合太空感測器、安全通訊鏈路以及地面資料處理系統，由SpaceX拿下多數合約訂單，金額高達41.6億美元。