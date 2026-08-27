SpaceX星艦發射基地預算衝3.2兆 昇達科、啟碁、同欣電吃補

SpaceX宣布，啟動千億美元（逾新台幣3.2兆元）興建全新的星艦（Starship）發射基地計畫。法人分析，SpaceX執行長馬斯克砸重金做火箭發射基礎建設，為日後發射更多低軌衛星做好準備，透露他衝刺低軌衛星事業「來真的」。

隨著SpaceX打造全新千億美元發射基地，引爆新一波衛星地面站大商機，昇達科（3491）、啟碁、同欣電、鴻海等SpaceX衛星地面站協力廠吃補。

台灣相關供應鏈都對後市樂觀。昇達科看好大客戶持續加速發射衛星，今年下半年來自低軌衛星貢獻營收可望來到八成。

啓碁為SpaceX獨家用戶端設備供應商，近期市場盛傳鴻海打入SpaceX用戶端設備供應鏈，法人表示，目前啓碁仍為最大供應商，今年來自低軌衛星貢獻營收可望成長六成。

同欣電在低軌衛星供應鏈中，主要負責高頻RF射頻模組與相關封測技術，具備一定技術門檻。

隨著SpaceX持續擴展星鏈計畫、推動手機直連（Direct-to-Cell）與太空運算，相關高可靠度電子零組件需求看增。

SpaceX指出，全新的星艦發射基地落腳美國路易斯安那州南部海岸的胡桃島，總投資達千億美元。該新基地占地12.5萬英畝（約506平方公里），預計2027年動工、2029年首次發射，是繼德州、佛羅里達州之後，SpaceX在美國境內的第三個星艦發射場。

全球各國太空競賽持續升溫，衛星數量以及火箭發射次數是競逐太空版圖的兩大關鍵，美國總統川普才剛宣布大幅加速美國商業太空運輸，目標2030年每年發射與返回次數提升到1,000次。