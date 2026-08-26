AI機器人、無人載具成為台中下一波產業布局。台中市長盧秀燕昨（26）日在「智慧台中論壇」指出，半導體與晶片是台灣的護國神山，台中正積極打造另外兩座護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座就是AI機器人。

盧秀燕表示，如果AI賦予機器人一個「大腦」，真正走進現實世界仍需要「身體」，而精密機械、高階工具機及關鍵零組件，正是台中數十年累積的產業強項。

台中更坐擁從精密製造到半導體的黃金縱谷，未來將持續深化與美國在台協會（AIT）的跨國連結，結合17所大專院校人才，組建「R-Team台中機器人聯盟」，並邀集產官學研加入「AI台中隊」，把台中推向全球實體AI製造基地及「AI機器人之都」。

「2026 Smart Taichung智慧台中論壇」由台中市政府數位發展局與東海大學攜手舉辦，探討台中如何將製造硬實力連結智慧大腦，從精密製造重鎮轉向全球實體AI製造基地。

昨天與會的產業界代表，包括電電公會榮譽理事長李詩欽、群聯電子（8299）執行長潘健成、鴻海集團園區長楊秋瑾、亞橋基金會董事長黃齊元、遠傳電信資訊長胡德民、新漢董事長林茂昌、明昌國際董事長張庭維、TVBS總經理劉文硯等人。

潘健成表示，台中擁有大量精密機械與製造業中小企業，透過AI伺服器結合企業自身資料，可應用於研發、製程、管理與知識傳承，大幅提升工作效率。這也將是中小企業下一階段提升競爭力的重要機會。

楊秋瑾指出，台中擁有世界級製造底盤、真實城市應用場域及AI機器人產業機會，有條件讓智慧城市成為A應用場、智慧製造成為產業底座，再讓機器人真正走進現實世界。

李詩欽則提出中台灣「五大基地」構想，包括智慧機械與AI機器人研發、智慧製造與Physical AI檢驗、智慧移動與無人載具應用、中部產業數位轉型服務，以及海外台灣產業製造基地，從研發、驗證、應用、轉型一路串聯全球布局。