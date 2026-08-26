昕奇雲端攜手新創夥伴 探討AI時代轉型契機

昕奇雲端（7747）26 日舉辦「新創的 AI Transformation 轉型與成長」論壇，邀集證券櫃檯買賣中心、H2U 永悅健康、Amazon Web Services（AWS），以及 KDAN 凱鈿（7737）、PRO360 達人網（7839）、USPACE 悠勢科技等企業代表，從新創發展資源、AI 導入、雲端技術到市場競爭策略等不同面向，分享創業轉型與成長經驗，探討新創如何在 AI 時代掌握轉型契機，持續拓展事業版圖。

昕奇雲端創辦人暨董事長許承強表示，AI時代的新創需要的不只是技術，更需要一個能理解企業不同發展階段、一路同行的長期夥伴。昕奇雲端以 F2SU（A Friend to Startups） 為理念，持續串聯雲端、AI與產業生態系資源，陪伴新創從技術驗證、產品發展到市場拓展，走過每一個關鍵階段。「A Friend to Startups — From Idea to IPO, From Zero to Hero。」

AWS 資深合作夥伴解決方案架構師許志榮以「從 AI 創新到成長引擎：AWS 如何支撐新創快速落地與擴張？」為題，分享雲端技術如何協助新創縮短產品開發周期，並因應市場需求進行彈性擴展。

許志榮指出，新創從 Idea、Demo 到正式產品，除了開發速度，也必須考量服務穩定性、資料整合、資源配置與成本。透過雲端與 AI 服務，新創可以先以較低門檻驗證產品，再依實際使用量逐步擴充資源，降低前期基礎建設投入，也為後續規模化發展保留彈性。

昕奇雲端表示，AI 正重新改變新創企業的產品開發、工作方式與市場競爭。對資源有限的新創而言，真正重要的不是一次導入多少工具，而是能否找到適合自身發展階段的技術與資源，快速驗證、持續迭代，並逐步建立自己的產品與市場優勢。